Sesin geldiği çalıları kaldırınca rögara düşen köpeği fark ettiler - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde duydukları ses üzerine yerdeki çalılıkları kaldıran vatandaşlar, derenin içindeki rögara düşen köpeği gördü. Vatandaşların bir türlü çıkaramadığı köpeği, bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi kurtardı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle üzerinde çalılıkların arasında gezinen bir köpek, yeşil otların kapattığı dereyi görmeyip, derenin içerisindeki rögara düştü. Etraftan bir köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, sesin kaynağını bulmaya çalıştı. Daha sonra çalılıkları kaldıran vatandaşlar, rögardaki köpeği fark etti. İlk olarak kendi imkanlarıyla köpeği düştüğü yerden kurtarmaya çalışan vatandaşlar, köpeğin çıkabilmesi için merdiven uzattı. Ancak köpek bir türlü çıkamayınca vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, rögardaki köpeği kurtarabilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından köpek, düştüğü yerden kurtarılarak yeniden doğaya bırakıldı. - KOCAELİ