Sesinde Aşk Var
47 dakika önce
Osman Taşçı'nın yönettiği, haftanın tek yerli filmi "Sesinde Aşk Var"ın başrollerini Burak Tozkoparan ve Hayal Köseoğlu canlandırıyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:39 Kaynak: AA
Osman Taşçı'nın yönettiği, haftanın tek yerli filmi "Sesinde Aşk Var"ın başrollerini Burak Tozkoparan
ve Hayal Köseoğlu canlandırıyor.
Senaristliğini Tufan Bora'nın üstlendiği, romantik türündeki film, hayatına yön vermesi gereken bir dönemde aşık olması ile tüm dengesi bozulan 17 yaşındaki genç bir kızın hikayesini ele alıyor.
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