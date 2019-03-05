Son Dakika Haberleri: Sesinden Rahatsız Olduğu Köpeği Başından Vurdu

Sesinden Rahatsız Olduğu Köpeği Başından Vurdu

1 saat önce

İstanbul Ataşehir'de köpeğin havlama sesinden rahatsız olan bir kişi, silahla zavallı hayvanı başından vurdu.

Sesinden Rahatsız Olduğu Köpeği Başından Vurdu, System.String[]
İstanbul Ataşehir'de köpeğin havlama sesinden rahatsız olan bir kişi, silahla zavallı hayvanı başından vurdu. Ağır yaralanan köpek, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Olay dün akşam saat 19: 30 sıralarında Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Mor Menekşe Sokak üzerinde yürüyen bir kişi köpeğin havlama sesinden rahatsız olduğu için cebinden çıkardığı silahla köpeğin başına ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Köpeği kanlar içinde gören çevredeki vatandaşlar, durumu çevreye en yakın hayvan kliniğine haber verdi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden Veteriner Hekim Eren Aydın Çilingir, can çekişen köpeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Başından saçma darbeleri alan köpek vatandaşların da yardımı ile kliniğe götürüldü. Burada tedavi edilen köpeğin tedavisi devam ediyor. Öte yandan polis ekipleri ise köpeğe ateş eden kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

"ÇOK FAZLA KAN KAYBETMİŞ"

Veteriner Hekim Çilingir, "Köpeğin vuruldu haberi geldi bize. Dengesizlik koordinasyon bozukluğu vardı. Kafasında açık bir yarası vardı. Şiddetli kanaması vardı. Kliniğe getirdik. Kanaması durduruldu. Başında herhangi bir kurşun görülmedi. Silahla yaralandığını söylediler. Hayati risk devam ediyor. Hüzünlü baktığı için adını Mazlum koyduk" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:31 Kaynak: İHA

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