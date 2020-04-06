Sesini duyan Ahmet Kaya zannediyor - Son Dakika

Sesini duyan Ahmet Kaya zannediyor

SAMSUN - Samsun'da 38 yaşındaki Mehmet Akçay, Ahmet Kaya'ya benzeyen sesiyle duyanları hayrete düşürüyor.

İlkadım ilçesinde yaşayan Mehmet Akçay ticaretle uğraşıyor ve bazı günler çalışma arkadaşlarıyla beraber şarkı ve türkü seslendiriyor. Arkadaşlarına göre Akçay'ın sesi Ahmet Kaya'nın sesinin bire bir aynısı. Kendileri Mehmet Akçay'ı Ahmet Kaya olarak görüyor, sesini ona çok benzetiyor. Akçay'ın müzikle profesyonel manada bir ilişiği olmasa da uzun zamandır kendine özel söz yazıp beste yapıyor. 20'ye yakın bestesi bulunuyor. Arkadaşlarının ısrarlarıyla geçen yıl bir Ahmet Kaya şarkısı olan Yakamoz'u seslendirerek klip hazırladı. Arkadaşları bu klibi Akçay'ı tanımayan kişilerin Ahmet Kaya zannederek dinlediklerini gerçeği öğrendiklerinde ise şaşırdıklarını belirtti.

Mehmet Akçay, "Sesimin Ahmet Kaya'nın benzeri olduğunu o tadı gerçekten veren bir ses olduğunu söyleyen insanlar oluyor. Ama arkadaşım olduğu için söylüyor ama tanıdıkları için söylüyorlar. Öbür yandan tanımayan insanların da refleksi bu yönde oluyor. Bunu her insan kendisi gözlem yapıp değerlendirebilir. Ahmet Kaya'ya sesimin benzemesi çok güzel bir duygu. Sonuçta Ahmet Kaya müzik sektöründe farklı bir yere sahip. Özgün müziğin bir nevi imalatçısı pozisyonunda. Ama önemli olan eğer müzikal anlamda bir şeyler yapılacaksa, insanın kendi kimliği ile var olabilmesi için kendine has şarkılar, eserler, besteler sunabilmesi şart. Uzun zamandır hobi olarak şarkı yazıyorum. 20'ye yakın yazdığım şarkı var ancak çok iyi güzel diyebileceğim yaklaşık bir 7-8 tane şarkım var. Ahmet Kaya'nın Yakamoz isimli şarkısını seslendirdik, klip yaptık kendi aramızda. Onun dışında kendi şarkılarımdan herhangi bir klip yapmadık. Dilerim ilerleyen yıllarda müzik adına bir çalışma yaparız. Bunu çok planlamakla olmuyor nasipse olur bugüne kadar yoğun bir şekilde böyle bir plan yapmadım. Ama çevremdeki insanların ilgisi alakası ister istemez insanı heveslendiriyor. Sonuçta insanız insanlar beğeniyorsa sizde hevesleniyorsunuz" dedi.