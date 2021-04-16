Sesinizi korumak için 7 ipucuna dikkat - Son Dakika

Sesinizi korumak için 7 ipucuna dikkat

16.04.2021 10:03
Sesinizi korumak için 7 ipucuna dikkat, System.String[]

Ses kısıklığının ciddi sağlık sorunlarının ilk belirtisi olduğunu belirten Prof. Dr. Tolga Kandoğan "Ses bozukluğu 2 haftadan uzun sürüyorsa hekime başvurulmalıdır.

Ses kısıklığının ciddi sağlık sorunlarının ilk belirtisi olduğunu belirten Prof. Dr. Tolga Kandoğan "Ses bozukluğu 2 haftadan uzun sürüyorsa hekime başvurulmalıdır. Reflü başlı başına ses sağlığını bozabilen bir durumdur. Yüksek sesle konuşmak, uzun konuşmak, fısıldamak gibi ses sağlığını tehlikeye atan davranışlara bir de kişinin sigara, tütün ürünleri kullanması eklenirse kişinin sesi ciddi boyutta hasar görebilir" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Tolga Kandoğan, 16 Nisan Dünya Ses Gününe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kandoğan, sesin çeşitli nedenlerle bozulabildiğini belirterek "Sağlıklı bir ses, akciğerlerden çıkan havanın ses tellerini titreştirmesi ve bu oluşan ham sesin ses tellerinin üzerindeki yapılarla (dil, damak, dudak, burun vs) şekillendirilmesiyle oluşur. Bazen kişilerin nefes almasının uygun olmaması ve sesin yanlış kullanılması sonucu ses bozulabilir hatta kişide rahatsızlık yaratacak boyutlara ulaşabilir. Yüksek sesle konuşmak, uzun konuşmak, fısıldamak gibi ses sağlığını tehlikeye atan davranışlara bir de kişinin sigara, tütün ürünleri kullanması eklenirse kişinin sesi ciddi boyutta hasar görebilir. Reflü başlı başına ses sağlığını bozabilen bir durumdur. Ses bozukluğumuz 2 haftadan uzun sürüyorsa bu durum mutlaka KBB hekimi tarafından değerlendirilmelidir. Unutulmamalı ki ses kısıklığı bazı ciddi sağlık sorunlarının ilk göstergesi olabilir" diye konuştu.

REFLÜ BAŞLI BAŞINA SESİNİZİ BOZABİLİR

Prof. Dr. Kandoğan, sağlıklı bir ses için şu 7 tavsiyede bulundu:

"Öncelikle bol su içmeliyiz. Bardak ya da litre hesabı yapmak yerine içtiğimiz su ile idrar renginin aynı olmasını sağlayacak kadar su içmeliyiz. Ses tellerimiz ne kadar nemli olursa o kadar sağlıklı çalışır. İkinci olarak sigara ve tütün ürünlerinden uzak durmalıyız. Kanser sebebi olması bir yana, sıcak duman ve pek çok alerjen barındıran dumana maruz kalan ses telleri kuruyacak ve ödem oluşturmaya, düzensizleşmeye başlayacaktır. Bu durum pasif içiciler için de geçerlidir. Üçüncü olarak da reflünüz varsa mutlaka tedavi olmanız gerekir. Ayrıca reflüyü tetikleyen acı, ekşi, baharatlı, şekerli yiyecek ve içeceklerden uzak durmakta fayda vardır. Dördüncü olarak mideniz boş iken yatın, yemek yeme ile yatmanız arasında en az 3 saat süre olmalıdır. Beşinci tavsiyem ise ses tellerinizi zorlayan bağırmak, çığlık atmak, yüksek sesle ağlamak gibi davranışlardan uzak durmaya gayret etmeniz gerekir. Altıncı olarak gürültülü ortamlarda kendi sesimizi başkalarına duyurmak için ister istemez sesimizi yükseltiriz. Bu durum uzun vadede ses tellerine zarar verebilir. Son olarak bazı alerji ve grip ilaçları ses tellerinde kuruluk yapar, böyle bir ilaç kullanıyorsak içtiğimiz suyun miktarını artırmakta fayda vardır."


Sesinizi korumak için 7 ipucuna dikkat

Sigara, Reflü, Tütün, Kbb, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Sesinizi korumak için 7 ipucuna dikkat - Son Dakika


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