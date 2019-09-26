Son Dakika Haberleri: Sesli aramadaki yoğunluk iletişimi zorladı
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Sesli aramadaki yoğunluk iletişimi zorladı

19 dakika önce

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremin ardından sesli aramalarda yaşanan sıkıntılarla ilgili ilk açıklama Turkcell'den geldi.

Sesli aramadaki yoğunluk iletişimi zorladı, System.String[]

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremin ardından sesli aramalarda yaşanan sıkıntılarla ilgili ilk açıklama Turkcell'den geldi. Altyapı ve hizmette halihazırda bir hasar ve sıkıntının olmadığı ve yoğun ve artan sesli çağrı trafiğinden kaynaklı aksamalar olduğu belirtildi.


Bugün İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında gerçekleşen 5,8 şiddetindeki depremin ardından yaşanan iletişim sıkıntısı ile ilgili ilk açıklama Turkcell'den geldi. Turkcell'in sosyal medya hesabından duyurulan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Silivri açıklarında meydana gelen depremden dolayı ses aramalarında yoğunluk yaşanmaktadır. Hizmet dışı kalan sahamız bulunmamaktadır. 4.5G ve fiber altyapımız kesintisiz hizmet yapmaktadır. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun".


Uzmanlardan alınan bilgiye göre, ülke genelinde faaliyet gösteren hiçbir GSM operatörünün şebekesinde halihazırda bir hasar ve kesinti bulunmamakta. Yoğun bir şekilde artan çağrı trafiğine bağlı olarak sesli aramalarda gecikmeler ve aksamalar yaşanmakta. İnternet ve SMS hizmeti sorunsuz devam etmekte. Alınan bilgiye göre konuyla ilgili tüm şirketler gerekli tedbirler için çalışmakta. - İSTANBUL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İstanbul, Silivri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:21 Kaynak: İHA
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