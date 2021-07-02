Sesli Betimleme Projesi'nin ilk çalışması "Dilsiz" filmi özel gereksinimli bireylerle buluştu - Son Dakika

Yönetmenliğini Murat Pay'ın üstlendiği ve birçok festivalden ödülle dönen 2019 yapımı "Dilsiz" adlı film, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) tarafından hazırlanan sesli betimleme, işaret dili ve altyazı seçenekleriyle görme ve işitme engeli olan bireylerin erişimine sunuldu.

Üniversitenin engelsiz yaşama katkı çalışmalarının bir parçası olan "Sesli Betimleme Projesi", özel gereksinimli bireylerin kültür sanat faaliyetlerine erişebilmelerini amaçlıyor.

Projenin uygulandığı, inzivaya çekilmiş usta bir hattat ile genç bir ressamın yollarının kesişmesini konu alan "Dilsiz" filmi, gönüllü öğrencilerin çalışmalarıyla görme ve işitme engeli olan bireylerin erişimine açık hale getirildi.

FSMVÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan Sesli Betimleme Projesi, TRT, Rasathane Film ve Sesli Betimleme Derneği (SEBEDER) ortaklığında yürütüldü.

Ozan Çelik, Mim Kemal Öke, Vildan Atasever ile Emin Gürsoy'un rol aldığı "Dilsiz", yönetmen, yapımcı ve oyuncuların da katılımıyla üniversitenin Haliç Yerleşkesi'nde gösterime sunuldu.

"Projelerin arkasında ilgili sektörel, alan bağlantılarını da ihmal etmiyoruz"

Programda konuşan FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, daha önce yaklaşık 300 sesli kitap çalışması yaptıklarını aktararak, "Bu projelerde kendi yeterliliğimizi iddia ederek yapmıyoruz. Bu projelerin arkasında ilgili sektörel, alan bağlantılarını da ihmal etmiyoruz. İlgili kurum, kuruluş ve STK'ları da kendimize ortak, destekçi, paydaş, yol arkadaşı kılarak yürüyoruz. 'Dilsiz' filminin sesli betimleme projesinde de benzeri ortaklarımız oldu. Öncelikle TRT başta olmak üzere bize destek veren SEBEDER'e, Rasathane Film'e, filmde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Andı, projede birçok gönüllünün yer aldığına da dikkati çekerek, filmin Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, SEBEDER arşivine ve Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) gibi kütüphanelere bağışlanacağını söyledi.

Prof. Dr. Mim Kemal Öke de "Dilsiz filmin dil kazanmasına katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bu film, bizim birçok şeyle yüzleşmemizi, hesaplaşmamızı sağlıyor. Bu film insanlara kalpten çıkan gönül dilini öğretmeye çalıştı. Projede de bu filmi seçmeleri çok önemli." dedi.

"(Projenin) vicdani bir sorumluluk ve zorunluluk olduğunu düşünüyoruz"

Proje yürütücüsü FSMVÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Kudret Doğan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak filmin sesli betimleme çalışmasını "Engelsiz Erişim" adlı sosyal proje kapsamında hazırladıklarını belirtti.

Doğan, pandemi döneminde "evden engelleri aşabilir" temasıyla bir sesli kütüphane oluşturduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin mensuplarından hatta gönüllü olanlardan bir kütüphane oluşturmaya başladık. Bunun ikinci aşaması olarak da sesli betimleme projesini yapalım dedik. O dönem 'Dilsiz' filmi de yeni vizyona girmişti. Filmi izledikten sonra filmde görünenden öte bir anlam olduğunu düşündük. Yapımcı bize telifini verdi. SEBEDER'de de çalışmada gönüllü öğrencilerimize ücretsiz eğitim verdi. Yaklaşık 12, 13 öğrencimiz hem metin yazarlığı hem montajı hem de seslendirme için gönüllü oldular. Filmde sesli betimlemenin yanına biz işaret dilini de ekledik. İşaret dilini bilmeyen özel gereksinimli bireyler için de alt yazı ekledik. Bu yönüyle tamamen erişilebilir bir film oldu. Üniversitemiz için de çok önemliydi. Biz sosyal kültür faaliyetlere katılımı çok önemsiyoruz özel gereksinimli bireyler için. Kısa bir süre sonra ikinci bir filmin betimleme çalışmasına başlayacağız. Çalışmanın vicdani bir sorumluluk ve zorunluluk olduğunu düşünüyoruz."

"Dilsiz" filmin yaklaşık 6 ayda tamamlandığı bilgisini veren Doğan, "12 kişilik bir ekiple çalıştık. Ama ilana çıktıktan sonra farkındalık konusunda beklenmedik bir sayıda projede çalışmak için gönüllü geldi. Onlardan da gayri resmi bir danışmanlık desteği aldık. Üniversitemiz olarak sosyal, kültürel faaliyetlere erişilebilirliğin yanında daha spesifik olarak engelliler için gölge öğreticilik programımız var. Bu program Türkiye'de ilk defa açıldı ve geçen yıldan başlayarak öğrencilerimizi aldık. Bu faaliyetimiz de aslında engelli bireylere destek amaçlı. Aynı zamanda 'Eğitimde Mükemmeliyetçilik Uygulama ve Araştırma Merkezimiz var. Orada da tamamen özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarının akademik olarak incelendiği ve bunlara cevap verecek metodların üretildiği bir merkez. Bunların yanında biz de sosyal, kültürel faaliyetlerle özel gereksinimli bireylerin yanında olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.