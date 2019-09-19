Sesli durak ulaşımdaki engelleri kaldırıyor

Sivas Belediyesi görme engelli ve okuma yazma bilmeyen vatandaşların toplu ulaşımdan daha rahat faydalanmaları adına sesli durak uygulaması hizmete sundu.



Daha önceleri hizmete giren akıllı duraklardaki engelli araç şarj istasyonları, bilgilendirme ekranları ve karekod uygulaması gibi yenilikçi hizmetlere ilaveten şimdi ise otobüslerin kaç dakika içerisinde durakta olacaklarını söyleyen sesli bilgilendirme sistemi kullanıma sunuldu.



Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık; "Engelsiz Sivas Projesi kapsamında geliştirdiğimiz yeni bir sistem. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracağına inanıyorum. Sivas Belediyesi olarak ilerleyen zamanlarda daha güzel projelere imza atacağız. Vatandaşımıza hayırlı olsun diyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.



Uygulamanın tanıtımında konuşan Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Kaynar, "Görme engelli vatandaşlarımız için sesli bilgilendirme sistemi geliştirdik. Günümüz şartlarına uygun olarak teknolojik altyapımızı geliştirmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.



Görme engelli öğretmen Selman Devecioğlu, "Okuma yazma bilmeyen vatandaşlar ve görme engelliler hangi otobüsün geleceğini bilmiyor. Yanımızdaki insanlara soruyoruz ancak dalgınlıkla unutabiliyorlar. Böyle bir sistemi Ankara yapmadı, İzmir'de henüz yok. Konya'da ise yapılmış ancak şimdilerde kullanılamaz durumda. Sivas'ta hayata geçirilen bu sistem Türkiye'de ilklerden biri, Sivas için büyük bir adım." ifadelerini kullandı.



Engelliler için ulaşım hizmetlerinin artık erişilebilir bir hale geldiğini ifade eden bir diğer görme engelli öğretmen Hayri Yılmaz ise, "Otobüslere binebilmek için başkasından yardım istemek durumundayken şimdi hiç destek almadan bunu tek başımıza başarabileceğiz. Belediyemize ve bu hizmette katkısı bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu. - SİVAS