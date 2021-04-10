Sesli, "Ereğli'ye yapılan her yatırımın yanındayız" - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi önceki dönem Belediye başkanı ve iş insanı Murat Sesli Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Şafak Erel ve yönetimine 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Kdz. Ereğli önceki dönem Belediye Başkanı Murat Sesli beraberinde önceki Dönem belediye meclis üyelerinden İsmail Işıkçelik ve Turgut Tanyıldız ile birlikte 19 Mart 2021'de gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa seçilen Şafak Erel ve yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Murat Sesli açıklamasında, "Şafak Erel ile çok geçmiş yıllara dayanan bir arkadaşlığımız var. Değişiklik oldu. Kan değişimi iyidir. Dışarıda kalan özellikle bu işi yapan gazetecilerin, isimlerin derneğe yeniden kazandırılması lazım. İnşallah yeni yönetim güzel işlere imza atar. Atacaklarına da inancımız tam. Ereğli'ye yapılacak ve yapılan her yatırımın yanındayız. Koltuğa gelen herkes hizmet edecek. Hizmet etmeli" dedi.

Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Şafak Erel ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ZONGULDAK