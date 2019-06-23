Son Dakika Haberleri: "Sesli kütüphaneden daha fazla insan faydalansın"
Son Dakika Güncel Haber

"Sesli kütüphaneden daha fazla insan faydalansın"

11 dakika önce

Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, "Mutlu Kentin Gözleri, Kitapların Sesleri" projesi kapsamında hizmet veren görme engelli sesli kütüphanenin Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ne taşınmasını istediklerini belirtti.

Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, "Mutlu Kentin Gözleri, Kitapların Sesleri" projesi kapsamında hizmet veren görme engelli sesli kütüphanenin Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ne taşınmasını istediklerini belirtti.
Türüdü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sesli kütüphanenin "Mutlu Kentin Gözleri, Kitapların Sesleri" projesi kapsamında, Trakya Kalkınma Ajansı'nın hibe desteğiyle Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği ve Tekirdağ Anadolu Lisesi tarafından kurulduğunu söyledi.
Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan kütüphaneden daha fazla engelli vatandaşın yararlanması için bir kurum çatısı altına alınmasını istediklerini belirten Türüdü, "Kütüphane 3 yıldır eğitim veriyor. 7 tane eğitici yetiştirdik. 3 yıldır da Brail alfabesi (kabartma yazı) ve serbest hareketler eğitimleri halk eğitim iş birliğiyle verilmeye devam ediyor. Buranın daha aktif olmasını istiyoruz. Buradan daha fazla kişinin faydalanması gerekir." dedi.
Türüdü, engelliler için herkesin ele ele vermesi gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:
"İl Kültür Müdürlüğü, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa karar neticesinde kütüphanemizin kültür merkezine taşınması kararı hem dernek yönetimi tarafından kabul edildi. Hem de diğer kurumlar tarafından kabul edildi. En yakın sürede bunu oraya taşıyıp, daha aktif hale getirmek istiyoruz. Görme engelli sesli kütüphanesinden daha fazla insan faydalansın."
Türüdü, dernek olarak daha fazla engelli insana ulaşmak için çalıştıklarını dile getirerek, herkesin engelli insanlara karşı duyarlı olması gerektiğini ve kütüphanenin taşınmasında yetkilileri gerekeni yapmasını rica ettiklerini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:41 Kaynak: AA
Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ücretsiz kartıyla midibüse binmeye çalışan engelli öğretmen, sürücü tarafından darp edildi 23 Haziran İstanbul seçiminde nasıl oy kullanacağım? İşte adım adım oy kullanma rehberi TPAO, Batman'daki taşınmazlarını ihale usulü satacak Son dakika! Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 09:52:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Sesli kütüphaneden daha fazla insan faydalansın"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]