Sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı - Son Dakika

Sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı

08.02.2021 21:30
Sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı, System.String[]

Dünya çapında son haftalarda popülerleşen ve davetiyeyle girilen sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı. Clubhouse uygulaması Çin'de konuşulması hassas konuların konuşulabildiği bir platform olarak çok talep görüyordu.

Çin'de, sesli sohbet imkanı sunan sosyal medya platformu Clubhouse uygulamasını kullananlar, bugün uygulamaya erişim sıkıntıları yaşadıklarını belirtti. Platformun, "Çin Güvenlik Seddi" (Great Firewall) tarafından engellenmiş olduğu tahmin ediliyor.

CLUBHOUSE, ÇİN'DE KISA SÜRE KULLANILABİLDİ

"Çin Güvenlik Seddi" (Great Firewall) hükümetin yürürlüğe soktuğu dünyanın en büyük internet izleme ve sansür sistemi. Bu sistem kapsamında yabancı bilgi kaynaklarına erişimin sınırlanması ya da tamamen engellenmesi söz konusu olabiliyor. Örneğin, Çin Hükümeti, vatandaşların Twitter ve Facebook gibi uluslararası internet platformlarına erişimini engelliyor. Ancak Clubhouse, bu sansürlerden nasibini henüz almadığı dönemde, Çin'deki internet kullanıcıları kısa da olsa platformu özgürce kullanabildi.

Bugün, pek çok kişi uygulamaya erişmek istediğinde karşılarına çıkan "Bağlantı gerçekleştirilemiyor" ekran görüntüsünü paylaştı. Çin'deki diğer sosyal paylaşım mecralarından Weibo kullanıcılarından biri "Clubhouse engellendi" paylaşımında bulundu. Çin Hükümeti'nin diğer uluslararası mecralara uyguladığı sansürü Clubhouse'a da uygulamaya başladığı belirtiliyor.

UYGURLARIN DURUMU VE HONGKONG KONUŞULDU

Davetiye ile girilebilen ve sesli sohbet imkanı sunan sosyal medya platformu Clubhouse'ta konuşmalar özel odalarda gerçekleştiriliyor. Çinli internet kullanıcıları bu odaları ülkede konuşulması hassas konuları özgürce konuşmak için kullanıyorlardı. Bu konuların başında Hong Kong'daki demokrasi hareketleri, Çin'de Uygurlara yapılan kötü muameleler ve Tayvan'ın bağımsızlığı geliyor. Sohbet odalarında Uygurlar ve Çinliler arasında "duygusal" konuşmaların yapıldığı ifade ediliyor.

Çin odaklı bir podcast'in moderatörlüğünü yapan Kaiser Kuo, bazı konuşmacıların odalarda Uygurlara yapılanları tartıştıklarına şahit olduğunu ve bu odada Çinlilerle Uygurların konuştuğunu söyledi.

"HAYATIMDA İLK DEFA GERÇEK İNTERNET KULLANDIM"

Çinli bir genç kadın, Clubhouse hakkındaki görüşlerini "Hayatımda ilk defa gerçek internet kullanıyorum" diyerek ifade etti. Bunun yanı sıra odadaki konuşmaları dinleyen bazıları, içeriklerin samimiyetinden çok etkilendiklerini ifade etti.

Platformun akıbeti hakkında, "Özgürlük kısa sürdü" ve "Bu çok hızlı oldu"yorumları yapılıyor.

Sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı

Çin Halk Cumhuriyeti, Facebook, Twitter, Medya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı - Son Dakika


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