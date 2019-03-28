Sesli'ye Coşkulu Karşılama

Mahalle ziyaretlerine yoğun bir şekilde devam eden Başkan Dr. Ufuk Sesli, geçtiğimiz akşam Hatay mahallesi sakimleriyle buluştu. Düzenlenen mitingte Başkan Sesli'ye CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat, Murat Bakan ve CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan eşlik etti.

Coşkuyla karşılandı

Hatay mahallesi'nde yoğun bir kalabalıkla karşılanan CHP adayı Ufuk Sesli, konuşmasına başlamadan önce kendilerini coşkuyla karşılayan hemşehrilerine teşekkür etti ve martın sonu bahar güzel ilçemiz ve ülkemizin her yerinde çiçekler açtıracağız diye belirtti ve sözlerine şöyle devam etti '' Bizlere her türlü karalamayı yapabilirler. Ama biz hiçbir zaman dik duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Millet burada Millet tüm Türkiye'de 31 Mart akşamı verdiğimiz emekleri zaferle taçlandıracağız'' dedi.

Bayındır'ın ekmeğini büyüteceğiz

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumun tarım ve hayvancılık sektörünü de olumsuz etkilediğini belirten Ufuk Sesli sözlerine şöyle devam etti '' Ülkemiz de tarım bitti hayvancılık bitti. Ata tohumlarımız kalmadı. Yurtdışı tohumlarla tarım yapılmaya çalışıyor. Çiftçinin dayanacak gücü kalmadı. Mazot, gübre, ilaç ve tohum fiyatları çok yükseldi kazanç ise en alt seviye kaldı. Durum böyle olunca tarlalar ekilmedi hepsi boş kaldı. Hayvancılıkta kazanç en alt seviyede süt üretimi yapılan ilçemizde her gün kesime hayvan gönderir olduk. Üretmeden ayağa kalkamayız. Üreteceğiz ki muhtaç olmayalım kimseye diyen Sesli sözlerine şu cümleler ile son verdi '' Bayındır'ımız çiçekçilik, hayvancılık, arıcılık, kışlık ve yazlık sebze, meyve üretiminde ülkemizde önemli bir yere sahip. Üreticiyi küstürmemek yalnız bırakmamak adına göreve geldiğimiz günden beri destek veriyoruz. Bundan sonra vermeye de devam edeceğiz.