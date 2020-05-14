SESOB Başkanı Alişan'dan Ekrem Yüce'ye ziyaret - Son Dakika

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan ve oda başkanları Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yüce, esnafların şehrin kılcal damarları olduğunu ve onların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Ekonomik Destek Paketi'nin esnaflara hayırlı olmasını dilediğini ifade eden Yüce, "Bu salgınla mücadele kapsamında ülkemizde bazı önlemler alınıp, esnaflarımızın faaliyetleri ya kısıtlandı ya da askıya alındı. Bu süreçte esnafımıza tabiki de ülkemizde destekler devam etti. Bizler de şehrimizdeki esnafımızın bu süreçten ekonomik olarak çok etkilendiğinin farkındaydık. Bu sebeple esnafımıza destek olmak için ekonomik destek paketi hazırlayarak kamuoyu ile paylaştık. İnşallah bu destek paketimizle esnafımıza bir nebze olsun nefes aldıracak, mağduriyetlerini gidereceğiz." diye konuştu.

Birlik Başkanı Alişan ve oda başkanları da destekleri dolayısıyla Yüce'ye teşekkür etti.