Son Dakika Haberleri: Sesob Başkanı Bekir Köksal 2018'i Değerlendirdi

Sesob Başkanı Bekir Köksal 2018'i Değerlendirdi

1 saat önce

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, 2018 yılında birliğe bin 657 esnafın kayıt yaptırdığını belirtti.

Sesob Başkanı Bekir Köksal 2018'i Değerlendirdi, System.String[]
Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, 2018 yılında birliğe bin 657 esnafın kayıt yaptırdığını belirtti.

Köksal, yazılı açıklamasında, Sivas halkının, esnaf ve sanatkarın yeni yılını kutlayarak, yeni yılın huzur barış ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Acısıyla tatlısıyla 2018 yılını geride bıraktıklarını aktaran Köksal, piyasada yaşanan sıkıntılardan esnaf ve sanatkarların da etkilendiğini kaydetti.

Köksal, hükümetin yapılandırma ve destekle esnafa katkı sağladığını vurgulayarak, "2018 yılında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sicil Müdürlüğüne bin 657 yeni esnaf kayıt yaptırdı, 898 esnaf ise çeşitli nedenlerden dolayı kaydını sildirdi. 2019 yılında da esnaf ve sanatkarın yerel ve yasal sorunlarını yetkili makamlara taşımaya ve sorunların çözümü için gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:04 Kaynak: AA

Ekonomi
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