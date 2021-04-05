SESOB Başkanı Beşir Köksal, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de kurulan ve Milli Mücadele'nin sesi olan Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yıl dönümünü tebrik etti.

Köksal, yayımladığı mesajda, Anadolu Ajansının 101 yıllık tecrübesiyle güvenilir haber kayağı olduğunu belirterek, "Halkımıza, esnaf ve sanatkarımıza kuruluşundan bugüne kadar doğru, tarafsız, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışı içerisinde görevini yürüten, sorunları doğru ve tarafsız bir şekilde gündeme getiren yayıncılık anlayışını sürdüren Anadolu Ajansı 101 yaşına girmiş bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansının kurulduğu günden itibaren habercilik alanında güvenilirliğini kanıtlamış, dünyanın en etkili ve saygın haber ajansları arasında yer aldığına dikkati çeken Köksal, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, ilkesinden taviz vermemiş ve yaptığı haberlerle ülke genelinde ve ilimizde güvenilir bir haber kaynağı olmuştur. Bu alanda doğru, ilkeli ve tarafsız haberciliğin yerleşmesinde, basın sektöründe gazeteci, yazar yetişmesinde Anadolu Ajansı her zaman öncülük etmiştir ve etmeye de devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve her geçen gün teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek kendini yenileyen, teknolojik imkanlarla hizmet vererek bugünlere gelen Anadolu Ajansı, dünya genelinde ülkemizin de en güçlü sesi olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk basınının temel kurumlarından biri olan Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 101. yıl dönümünü kutluyorum."