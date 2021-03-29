SESOB Başkanı Köksal'dan "Tedbiri elden bırakmayalım" uyarısı - Son Dakika

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, esnaf ve sanatkarların ayakta kalabilmesi ve kontrollü şekilde normalleşmenin devam etmesi için hem vatandaşların hem de esnafların alınan tedbirlere uymaları gerektiğini bildirdi.

Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinde esnafların zor bir süreç geçirdiğine, bu zaman zarfında dükkanlarını kapatarak mağduriyet yaşadıklarına dikkati çekerek, "Vergi, sigorta dükkan kirası ve diğer giderlerini karşılayamadı. Kredi çekerek ayakta durmaya çalıştı. Kontrollü ve normalleşme sürecinin başlaması ile esnaflarımız tekrar sahaya çıktı ve dükkanlarını açarak ticaretlerine kaldığı yerden devam etmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Ancak ülke genelinde ve Sivas'ta vaka sayılarının tekrar artmaya başladığına değinen Köksal, şunları kaydetti:

"Ramazan ayına da sayılı günler kaldı. Piyasa hareketlenirken vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi hepimiz için çok üzücüdür. Koronavirüs ile bir yıldır beraber yaşıyoruz. Alınması gereken tüm tedbirleri hepimiz çok iyi biliyoruz. Başta esnaflarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızı tedbirlere riayet etmeye, gerekmedikçe sevdiklerimizle bir araya gelmemeye, virüsün yayılmaması için tüm tedbirleri almaya davet ediyorum. Kira, vergi, sigorta, kredi borçlarını ödemekte zorlanan esnaflarımız kontrollü normalleşme süreci ile iş yerlerinin tekrar kapanmasını kaldıramaz. Eski günlere tekrar dönmemek için lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım."