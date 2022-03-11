SESOB Kongresi 7 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika
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SESOB Kongresi 7 Mayıs'ta yapılacak

11.03.2022 13:06
SESOB Kongresi 7 Mayıs'ta yapılacak

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, birlik kongresinin 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, birlik kongresinin 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Alişan, yaptığı açıklamada, 61 odanın 51'inde kongrelerin yapıldığını söyledi.

Esnafın kendilerine 4 yıl boyunca hizmet edecek başkan ve yönetimi belirlediğini belirten Alişan, "Bugüne kadar yaptığımız seçimlerde 14 bin esnaf arkadaşımız oy kullanmıştır. Bu da tüm esnaf arkadaşlarımızın meslek odalarına göstermiş oldukları güvendir, kendilerine birlik başkanı olarak teşekkür ediyorum." dedi.

Alişan, 61 odanın kongresinin tamamlanmasının ardından SESOB seçimlerinin 7 Mayıs'ta yapılması için kararı aldıklarını dile getirerek, "O gün de yine il protokolü, il dışından gelecek misafirlerimiz ve Sakarya'daki esnafımızın da katılacağı bir örnek seçimi gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

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Sakarya, Alişan, Esnaf, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: SESOB Kongresi 7 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika
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