Son Dakika Haberleri: Sesob Yönetiminden Ziraat Odası'na "Hayırlı Olsun" Ziyareti

Sesob Yönetiminden Ziraat Odası'na "Hayırlı Olsun" Ziyareti

1 saat önce

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, yeniden Ziraat Odası Başkanlığına seçilen Hacı Çetindağ'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Sesob Yönetiminden Ziraat Odası'na
Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ve yönetim kurulu üyeleri, yeniden Ziraat Odası Başkanlığına seçilen Hacı Çetindağ'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Köksal, Hacı Çetindağ'ı tebrik etti.

Sivil toplum örgütleri olarak Çetindağ ile birçok yerde görev yaptıklarını belirten Köksal, "Ziraat Odası Başkanımız Hacı Çetindağ güzel bir genel kurul yaparak delegelerin tercihi ile bir kez daha başkanlığa seçilmiştir. Başkanım yıllardır teşkilatın içerisinde Sivas'a ve çiftçilerimize hizmet etmektedir. Görev yaptığı süre içerisinde de çiftçilerimize yönelik faydalı çalışmalar yapmıştır. Genel kurulun Sivasımıza ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyor, bir kez daha oda başkanlığına seçilen başkanımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çetindağ ise Köksal ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Köksal'ın her zaman bilgi ve tecrübelerinden faydalandıklarını aktaran Çetindağ, "Sivas çiftçisini ve tarımını daha ileriye götürebilmek sorunlarına çare olabilmek için çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sivil toplum örgütleri olarak Sivas'ın gelişmesi ve kalkınması için elimizi taşın altına koyacağız ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:59 Kaynak: AA

Beşir Köksal, Sivas, Güncel
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