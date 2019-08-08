Son Dakika Haberleri: Sessegnon, Tottenham'da
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Sessegnon, Tottenham'da

1 saat önce

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Fulham'dan sol kanat oyuncusu Ryan Sessegnon'u renklerine bağladı.

Sessegnon, Tottenham'da, System.String[]
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Fulham'dan sol kanat oyuncusu Ryan Sessegnon'u renklerine bağladı.
Tottenham Kulübü, 19 yaşındaki İngiliz futbolcu Sessegnon ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında Tottenham'ın 22 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Josh Onomah'ın da Fulham'a gönderildiği belirtildi.
İngiltere basını, Tottenham'ın bu transfer için 25 milyon sterlin bonservis bedeli ödediğini ve bu rakamın performans bonuslarıyla 30 milyon sterline çıkabileceğini öne sürdü.
Altyapısından yetiştiği Fulham'da geçen sezon 38 maçta görev alan Sessegnon, 2 gol kaydetti.
Tottenham, Fulham, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:36 Kaynak: AA
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