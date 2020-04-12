Sessiz caddeleri ney sesinin huzuruyla doldurdu - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen Ankara'da Ali Yakar'ın balkonundan üflediği neyin sesi caddeleri huzurla doldurdu.

Asıl mesleği diş hekimliği olan 60 yaşındaki Yakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ney üflemeye 2,5 yıl önce başladığını ancak bunun kendisinde önemli bir tutkuya dönüştüğünü söyledi.

Ney sesinin kendisini çok rahatlattığını, karantina günlerinde evde ney üfleyerek huzur bulduğunu dile getiren Yakar, "Hava güzel olduğunda da balkonda ney üflemeyi tercih ediyorum. Amacım kimseden alkış duymak değil ama komşular zaman zaman çıkıp alkışlıyor." dedi.

Yakar, herkesin bir hobisi bulunması gerektiğini belirterek, "Ben üflemeye biraz geç başlasam da muazzam bir sese sahip neyle huzur buldum. Muayenehanemde de neyim ve geniş bir kütüphanem var. Hobilerime orada da zaman ayırıyorum." diye konuştu.