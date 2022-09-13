"Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye hazırız" diyen Şam yönetiminin iki önemli şartı var

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Diyarbakır Anneleri, Fahrettin Altun, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Altun: '(Diyarbakır anneleri) Ne ülke içinde ne de küresel sistem içinde hiçbir güç annelerin yüreğini yenemez' - Son Dakika

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