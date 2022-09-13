Altun: "(Diyarbakır anneleri) Ne ülke içinde ne de küresel sistem içinde hiçbir güç annelerin yüreğini yenemez" - Son Dakika
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Altun: "(Diyarbakır anneleri) Ne ülke içinde ne de küresel sistem içinde hiçbir güç annelerin yüreğini yenemez"

13.09.2022 12:37

"Sessiz Direnişin Sembolü Diyarbakır Anneleri" programına katılan ailelerden görüntüler Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'in görüntüsü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlığın konferans...

"Sessiz Direnişin Sembolü Diyarbakır Anneleri" programına katılan ailelerden görüntüler

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'in görüntüsü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlığın konferans salonunda düzenlenen "Sessiz Direnişin Sembolü Diyarbakır Anneleri" programında konuştu. (2)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Altun: '(Diyarbakır anneleri) Ne ülke içinde ne de küresel sistem içinde hiçbir güç annelerin yüreğini yenemez' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altun: "(Diyarbakır anneleri) Ne ülke içinde ne de küresel sistem içinde hiçbir güç annelerin yüreğini yenemez" - Son Dakika
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