"Sessiz Direnişin Sembolü Diyarbakır Anneleri" programına katılan ailelerden görüntüler
Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer'in görüntüsü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlığın konferans salonunda düzenlenen "Sessiz Direnişin Sembolü Diyarbakır Anneleri" programında konuştu. (2)
Son Dakika › Güncel › Altun: '(Diyarbakır anneleri) Ne ülke içinde ne de küresel sistem içinde hiçbir güç annelerin yüreğini yenemez' - Son Dakika