"Sessiz İstila" filminin yapımcısı Hande Karacasu serbest bırakıldı - Son Dakika
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"Sessiz İstila" filminin yapımcısı Hande Karacasu serbest bırakıldı

04.05.2022 10:07

Hande Karacasu'nun YouTube hesabında yayınladığı "Sessiz İstila" isimli kısa film, sosyal medyada gündem olmuş ve Karacasu Sakarya'da dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Karacasu'nun gece saatlerinde serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bayram ziyareti için gittiği Sakarya'da gözaltına alınan Karacasu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İfade işlemleri sırasında Karacasu'nun yanında Zafer Partisi avukatları da vardı. Karacasu'nun serbest bırakılmasını Zafer Partili avukat Uğur Tarhan duyurdu.

Karacasu'nun gözaltına alınmasından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından olaya tepki göstermiş ve" Türkiye'ye yönelik tehditleri anlatanlar gözaltına alınırken, ülkemize komplo kuranlar ödüllendiriliyor. Hande Karacasu yalnız başına değildir" paylaşımında bulunmuştu.

Ümit Özdağ, senaryoyu onayladığını ve filmin yapım masraflarını kendisinin karşıladığını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Emniyet Genel Müdürlügˆü Siber Suçlarla Mücadele Daire Bas¸kanlıgˆı, Youtube'da yayınlanan ve yapımcılığını Hande Karacasu'nun üstlendiği "Sessiz İstila" bas¸lıklı kısa filme ilişkin açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Bahse konu video içerigˆinde sıgˆınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli s¸ahıs Sakarya'da, ayrıca Suriyeli sıgˆınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylas¸ımlarda bulunan Militer Doktrin@militerdoktrin1 isimli/rumuzlu hesabın yöneticisi oldugˆu degˆerlendirilen H.D. isimli s¸ahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli is¸lemlere bas¸lanılmıs¸tır" ifadeleri kullanılmıştı.

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Son Dakika Güncel 'Sessiz İstila' filminin yapımcısı Hande Karacasu serbest bırakıldı - Son Dakika


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