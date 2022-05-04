"Sessiz İstila" filminin yapımcısı Hande Karacasu serbest bırakıldı - Son Dakika

Bayram ziyareti için gittiği Sakarya 'da gözaltına alınan Karacasu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İfade işlemleri sırasında Karacasu'nun yanında Zafer Partisi avukatları da vardı. Karacasu'nun serbest bırakılmasını Zafer Partili avukat Uğur Tarhan duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Emniyet Genel Müdürlügˆü Siber Suçlarla Mücadele Daire Bas¸kanlıgˆı, Youtube'da yayınlanan ve yapımcılığını Hande Karacasu'nun üstlendiği "Sessiz İstila" bas¸lıklı kısa filme ilişkin açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Bahse konu video içerigˆinde sıgˆınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli s¸ahıs Sakarya'da, ayrıca Suriyeli sıgˆınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylas¸ımlarda bulunan Militer Doktrin@militerdoktrin1 isimli/rumuzlu hesabın yöneticisi oldugˆu degˆerlendirilen H.D. isimli s¸ahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli is¸lemlere bas¸lanılmıs¸tır" ifadeleri kullanılmıştı.