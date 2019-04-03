Sosyal farkındalık projesi kapmasında işitme engelli bireyler ve işitsel bireyler ile bir araya gelerek empatiyi kolaylaştırmak, işitme engelli bireylerin sosyal hayata ve doğaya entegrasyonun kolaylaştırılması adına Musaözü köyünde gerçekleştirilen "Sessiz Kamp"a ülke genelinden 215 kişilik katıldı.

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Orman Lezzetleri (Murat AKAY-Çağatay MUTLU) ve Ayı Yemeği (Turan Zeynel AKDAĞ)' 215 kişiye yaptıkları yemeklerle unutulmaz tatlar yaşattı.

Ayrıca sosyal medyada Keçi Sofrası olarak tanınan Akif ERİM ise doğada bulunan tüm bitkilerin ne şekilde tüketilebileceğini katılımcılara anlattı.

Hayatlarında ilk kez kamp yapan işitme engelli bireylere ve işiten bireylere vahşi hayvanlarla mücadele, temel kampçılık ve ateş yakma teknikleri üzerine eğitimleri sosyal medyada Tek Başına da Olur olarak tanınan Gökhan KONAŞ aktardı.

İşitme Engelli Hikmet ÖNAT'ın önderliğinde gerçekleşen ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ekibi, Eskişehir Genç Kızılay'ın destekleriyle yapılan kampa yoğun ilgi gördü. Kamp sonunda sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapılarak, bu kurulacak olan derneğin temelleri atıldı.