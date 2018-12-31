Son Dakika Haberleri: Sessiz Konuş' Diyerek, Tokat Atan Arkadaşını Öldürdü

Sessiz Konuş' Diyerek, Tokat Atan Arkadaşını Öldürdü

28 dakika önce

KARAMAN'da birlikte alkol aldığı arkadaşı Muzaffer Yılmaz'ı(24) göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Samet Bulduk (19) adliyeye sevk edildi.

Sessiz Konuş' Diyerek, Tokat Atan Arkadaşını Öldürdü, System.String[]
KARAMAN'da birlikte alkol aldığı arkadaşı Muzaffer Yılmaz'ı(24) göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Samet Bulduk (19) adliyeye sevk edildi. Bulduk'un ilk ifadesinde, birlikte alkol aldığı Yılmaz'ı, telefonda konuştuğu sırada "Sessiz konuş" diyerek, tokat attığı için bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi'nde oturan Muzaffer Yılmaz'ın evinde meydana geldi. İnşaat işçileri Samet Bulduk ve Muzaffer Yılmaz, 6 arkadaşlarıyla birlikte evde alkol almaya başladı. İddiaya göre bir süre sonra Yılmaz, telefonla konuşan Samet Bulduk'a "Sessiz konuş" diyerek, tokat attı. Bulduk da belindeki bıçağı çekip, Yılmaz'ın göğsüne sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Yılmaz, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Samet Bulduk gözaltına alındı.

Muzaffer Yılmaz'ı yaklaşık 3 yıldır tanıdığını, fazla samimiyeti olmadığını savunan Samet Bulduk'un ilk ifadesinde, "Arkadaşlarla birlikte Muzaffer Yılmaz'ın evinde alkol alıyorduk. Ben telefonda bir arkadaşımla konuşuyordum. Muzaffer yanıma gelerek, 'Sessiz konuş' deyip, tokat attı. Ben de belimdeki bıçakla saldırdım" dediği öğrenildi.

Bulduk, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

? - Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:07 Kaynak: DHA

Karaman, 3. Sayfa
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