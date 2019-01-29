Sessiz Kulak İltihabına 30 Dakikada Müdahale

KULAĞIN İÇİ SIVI DOLAR

Kulak ile burun arasında anatomik olarak yakın bir ilişki olduğuna dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, "Kapalı bir kutu olan kulağın basıncının düzenlenmesini, burun ile arasındaki bağlantıyı yapan östaki tüpü dediğimiz yapı sağlar. Bu sistem kabaca 'düdüklü tencere'ye benzetilebilir, düdüklü tencerenin içindeki basıncı boşaltacak supap ise burunun arka kısmında bulunan östaki tüpüdür. Bu bölge burunun tıkandığı hastalıklarda veya tam östaki tüpüne komşu olan geniz eti, adenoid denilen yapının büyümesi sonucu tıkanabilir. Bu olayın sonucunda orta kulak ilerideki basıncı dengeleyemeyecek ve bu orta kulağın mukoza değişikleri sonucu sıvı oluşumuna sebep olarak, kulağın içinin dolmasına ve kemikçiklerin hareketlerinin azalarak işitme azlığına sebep olacaktır" şeklinde konuştu.

ORTA KULAK PROBLEMİ OTİZME BİLE SEBEP OLABİLİR

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, "Çevresiyle etkileşimi yeni öğrendiği dönemde, yüzde 100 duyması gereken bir çocuk için işitme azlığı; öğrenme, konuşma, iletişim problemlerine kadar gidebilir" dedi. Bir başka önemli durumun daha altını çizen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, "Uzun süre fark edilemeyen orta kulak problemlerinin çocuğun insanlarla iletişimini bozarak otizm benzeri durumlara bile sebep olabileceğinin düşünülmesi gerekir" dedi.

GENİZ ETİ DE ALINMALI

Orta kulakta sıvı birikimi, seröz otit veya sessiz kulak iltihabı denilen durumun tanısı muayene ve orta kulak basıncı ölçen çok kolay bir test olan timpanogram ile konulabileceğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, tedavi sürecini şu şekilde anlattı: "Seröz otit tanısı alan bir çocuk gerekirse yaklaşık 2-3 ay takip edilebilir, bu süre içerisinde bir düzelme olmuyorsa mutlaka müdahale edilmelidir. Bu müdahale anestezi altında kulak zarının mikroskop ile muayenesi ve aynı esnada milimetrik bir çizik yapılarak sıvının boşaltılması ve mikroskopik bir tüp takılması olacaktır. Bu tarz müdahale gerektiren her çocukta mutlaka geniz bölgesi de kontrol edilip östaki tüpünün ağzını açmak için geniz etinin temizlenmesi gerekecektir. Yaklaşık 30 dakikalık bu müdahalenin sonucunda genellikle işitme hızlı şekilde düzelir ve çocuğun çevre ile ilişkisi, etkileşimi olması gereken duruma gelir."