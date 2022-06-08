Sessiz minibüs dönemi başlıyor: İşte Otokar e-CENTRO!

Tüm dünyada elektrikli otomobil dönüşümü büyük bir hızla devam ediyor. Fakat ticari tarafta da büyük bir yapılanma söz konusu. Zira Tesla bile geçtiğimiz yıllarda elektrikli kamyon ve tır modellerini tanıttı. Türkiye'de de metrobüs ve otobüs hatları için benzer dönüşümleri sağlayan yerli firmaları gördük. Ancak Otokar, minibüs seferleri için de bir adım attı. İşte Otokar e-CENTRO özellikleri…

Otokar e-CENTRO özellikleri: Neler vadediyor?

Otokar uzun bir süredir toplu taşımacılık için minibüs ve otobüs geliştiriyor. Şimdi ise teknolojiye ayak uydurarak yeni otobüs, metrobüs (körüklü otobüs) ve minibüs modellerini tam elektrikli dünyaya hazırlıyor.

Tabii ülkemizde birçok marka şu anda körüklü, tam ve yarı boyuttaki otobüslerde benzer dönüşümleri gerçekleştiriyor. Fakat Otokar, 1970'lerin minibüslerine atıfta bulunan yeni 6 ve 6.6 metrelik 2 versiyonu olan e-CENTRO modeliyle şehir içi taşımacılığı direkt olarak hedef alıyor.

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İçerisinde 11 sabit, 6 katlanır koltuk bulunan araç, 14 kişiye kadar ayakta yolcu alıyor. 270 beygir ve 1.200 tork sağlayan tam elektrikli motoru ise performans anlamında içten yanmalı seleflerini geride bırakıyor. Üstelik Euro 6 emisyonlarına uygun bir şekilde geliştirildiği için oldukça çevreci. Ayrıca eski tip minibüslerden alışageldiğimiz egzoz patlamaları ve şehir gürültüsü de artık son bulacak.

Fakat burada en önemli konu hızlı şarj desteği ve menzil. 110 kW Li-ion NMC bataryası yaklaşık 200 km menzil sunuyor. Fakat iç ve dış etkenler sebebiyle mevsime göre 150 kilometreye kadar düşebileceğini tahmin ediyoruz.

Minibüs hatlarının ortalama uzunluğunun 15-25 km olduğunu düşünürsek, git gel şeklinde 3-4 sefer yapmaya yetecektir. Tabii asıl önemli konu sonrasında ne kadar sürede işe geri dönebileceği. Bu durumda ise hızlı şarj istasyonu kullanılırsa 1.5 saat gibi bir sürede tam dolum yapılabileceği belirtiliyor.

Otokar e-CENTRO özellikleri:

Yakıt tipi: Elektrikli

Maksimum güç: 200 kW (270 beygir gücü)

Maksimum tork: 1.200

Araç uzunluğu: 6.6 m

Batarya: Li-ion NMC 110 kW

Menzil: 200 km

Şarj süresi: 1.5 saat

Yolcu kapasitesi: 32 kişi

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