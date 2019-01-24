Sessiz Ölüme Karşı "Karbonmonoksit Dedektörü"

Kilis'in Elbeyli Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Karbonmonoksit Değil, İhmal Öldürür" projesi kapsamında, karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçilebilmesi amacıyla ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gaz dedektörü taktırıldı.

Kilis'in Elbeyli Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Karbonmonoksit Değil, İhmal Öldürür" projesi kapsamında, karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçilebilmesi amacıyla ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gaz dedektörü taktırıldı.



Dedektör dağıtımlarına katılan Kaymakam Kadir Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikli olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen 230 ailenin evine karbonmonoksit dedektörü montajı yapıldığını belirtti.



Proje kapsamında, alanında uzman personel tarafından ilçe genelinde hane ziyaretleri yapılarak ailelerin karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda da bilgilendirildiğini anlatan Duman, kokusuz ve renksiz bir gaz olan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı gaz dedektörü kullanılmasının hayati önem taşıdığını söyledi.



Duman, bu yıl kış mevsiminin geçen yıllara göre daha sert geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Ülkemizde her yıl onbinlerce insan karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalmakta ve ne yazıkki yüzlercesi yaşamını yitirmektedir. İlçemizde bu kış 18 vatandaşımız karbonmonoksitten zehirlendi. Bu nedenle iki yol izledik. Bunlardan birincisi hane hane gezip vatandaşlarımızı karbonmonoksit zehirlenmesine karşı bilinçlendirmek, diğeri de 230 hanemize karbonmonoksit alarm dedektörü dağıtımı yapmak. Karbonmonoksit sessiz katil olarak bilinmekte çünkü tadı, kokusu ve rengi bulunmamakta. Özellikle geceleri insanların yatağında ölümüne neden olmakta. Biz de ilçemizdeki 18 vaka sonrası ölüm olayı yaşanmaması için gaz dedektörü alımı yaptık."



"Soba tüter korkusuyla rahat uyuyamıyorduk"



İlçe merkezinde vakıf personelleri köylerde ise muhtarlar aracılığıyla dağıtılan dedektörlerin yine uzman ekiplerce montajının yapıldığını aktaran Duman, ilçede doğal gaz olmadığı için ailelerin genellikle soba ile ısındığını bu nedenle dedektör dağıtımlarının bundan sonra da devam edeceğini söyledi.



Duman, görevlilerin soba kurulumundan, dirsek sayısı ve baca temizliğine kadar gerekli bilgilendirmeyi de yaptığını dile getirerek, "Buradaki en önemli amacımız, bilinçlendirmek. Karbonmonoksit değil, ihmal öldürüyor. Bir canın değerine paha biçemeyiz, yani bir canın yok olmasının dünyanın hiç bir yerinde maddi karşılığı yok." diye konuştu.



Evine dedektör takılan vatandaşlardan Mustafa Orman da bundan sonra soğuk kış günlerinde güven içerisinde uyuyacakları için mutlu olduklarını söyledi.



Fikriye Kök de özellikle kış aylarında fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle soba tüter korkusuyla rahat uyuyamadıklarını ancak bundan sonra böyle bir sıkıntı yaşamayacaklarını kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü

Cezaevindeki Mahkum, Koğuşta Tavana Asılı Halde Ölü Olarak Bulundu

Sihirli Annem'in Oyuncusu Buğra Özmüldür'den Dikkat Çeken Açıklama: Defne Joy Foster Ölmeden Önce Sütten Kesildi

Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler