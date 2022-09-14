'SESSİZ OLUN' UYARISI SONRASI BOYNUNDAN BIÇAKLANAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ - Son Dakika
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'SESSİZ OLUN' UYARISI SONRASI BOYNUNDAN BIÇAKLANAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ

14.09.2022 21:15
'SESSİZ OLUN' UYARISI SONRASI BOYNUNDAN BIÇAKLANAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ

ESENYURT'ta hastanede iddiaya göre 'sessiz olun' şeklindeki uyarısına sinirlenen hasta yakınları güvenlik görevlisini boynundan bıçakladı.

ESENYURT'ta hastanede iddiaya göre 'sessiz olun' şeklindeki uyarısına sinirlenen hasta yakınları güvenlik görevlisini boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.20 sıralarında Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Yakınlarının rahatsızlığı için acile gelen kişiler bağrışmaya başladı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi hasta yakınlarını 'sessiz olun' diyerek uyardı. Bu uyarıya sinirlenen hasta yakını Çetin K. dışarıda bulunan motosikletten ekmek bıçağını alıp, güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ı boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisinin ilk müdahalesi acil serviste yapıldı. Daha sonra güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan özel bir hastaneye sevk edildi. Olay sonrasında hastane bir süre kapatılırken, geniş güvenlik önlemleri alındı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Güvenlik görevlisini bıçaklayan şüpheli Çetin K. ve Mazlum B. gözaltına alınırken, olayda kullandıkları bıçak da ele geçirildi.

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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Necmi Kadıoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'SESSİZ OLUN' UYARISI SONRASI BOYNUNDAN BIÇAKLANAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'SESSİZ OLUN' UYARISI SONRASI BOYNUNDAN BIÇAKLANAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖLDÜ - Son Dakika
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