Üye Girişi
SESSİZ PANDEMİ SİGARA: YILDA 8 MİLYON İNSAN ÖLÜYOR - Son Dakika

SESSİZ PANDEMİ SİGARA: YILDA 8 MİLYON İNSAN ÖLÜYOR

31.05.2021 10:48

? Dünya Tütünsüz Günü'ne dair açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıları Uzmanı Dr. Mesut Bayraktaroğlu, dünya genelinde her yıl 8 milyon insanın sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayarak, sessiz bir pandeminin içinde olduğumuzu söyledi.

? Dünya Tütünsüz Günü'ne dair açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıları Uzmanı Dr. Mesut Bayraktaroğlu, dünya genelinde her yıl 8 milyon insanın sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayarak, sessiz bir pandeminin içinde olduğumuzu söyledi.

31 Mayıs, tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla DSÖ tarafından Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan edilmişti.

İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mesut Bayraktaroğlu, bugüne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, sigaranın zararlarını anlattı.

NARGİLE KULLANIMI YAYGINLAŞIYOR

Teknolojinin gelişimine bağlı olarak tütün mamullerinin modifiye edilerek yeniden piyasaya sürüldüğüne dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Bayraktaroğlu, 'Günümüzde elektronik sigaralar, ısıtılmış tütün mamulleri sigaranın yerini tutması için özendirilerek satışa sunuluyor. Başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere ülkemizde de nargile kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Herhangi birini daha az zararlı ya da zararlı diye sınıflandıramayız' dedi.

HER YIL 8 MİLYON İNSAN HAYATINI KAYBEDİYOR

Dünyanın 1 yıldan fazladır pandemiyle mücadele ettiğini hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Bayraktaroğlu, 'Koronavirüse bağlı olarak birçok insan hayatını kaybetti. Pandeminin başladığı günden bugüne dünya genelinde ölümler 3,5 milyona yaklaştı. Ülkemizde ise 45 binden fazla insan hayatını kaybetti. Ancak diğer taraftan çok sessiz bir pandeminin içindeyiz ve farkında değiliz. Enfeksiyon nedeni olmadığı için belki sigaraya pandemi demek doğru değil ama ölüm rakamlarına bakmalıyız. DSÖ'nün rakamlarına göre dünyada her yıl 8 milyon insan, ülkemizde ise 100 bin kişi sigara ve tütün mamullerine bağlı hastalıklar nedeniyle ölüyor. Rakamlara bakınca her yıl koronavirüse bağlı ölüm oranından neredeyse 2,5 katı daha fazla insanımızı sigaradan kaybediyoruz' diye konuştu.

SİGARA KULLANIMI ARTIYOR; BAŞLAMA YAŞI 13'E DÜŞTÜ

10 yılda sigara ve diğer tütün mamullerinin kullanımının gittikçe arttığını da dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Bayraktaroğlu, 'Sigara kullanımı artıyor. Sigaraya başlama yaşı 13'lere kadar düştü' ifadelerini kullandı.

İLK ÜÇ ÖLÜM NEDENİNDE ANA ETKEN: SİGARA KULLANIMI

Dünyadaki ölüm nedenlerinin ilk üçünü kalp, damar hastalıkları, kanserler ve solunum yolu rahatsızlıklarının oluşturduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Bayraktaroğlu, 'Bu hastalıklar toplam ölümlerin yüzde 60'ına denk geliyor. Kalp, damar hastalıklarını, kanserleri ve solunum yolu rahatsızlıklarını tetikleyen ana etmen maalesef sigaradır. Kanser denilince aklımıza akciğer kanseri geliyor ama gırtlak, yemek borusu, mide ve mesane kanserinin ana nedeni sigaradır ve tütün mamulleridir. KOAH rahatsızlığında birinci risk faktörü sigara kullanımıdır. Sigara içenlerin bağışıklık sistemi ve akciğer savunma sistemleri zayıflar, bu nedenle sigara içenler daha sık zatürreye yakalanırlar. Dolayısıyla, adı konmamış bir pandemiyle karşı karşıyayız. Aslında sigaraya bağlı ölümleri önleyebiliriz ama çeşitli nedenlerle etkili mücadele yapılamıyor' dedi.

SİGARADAN DOLAYI KOVİD-19 BULAŞLARI ARTIYOR

Pandemi döneminde sigara içenlere riskleri hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Mesut Bayraktaroğlu, 'Koronavirüs döneminde sigara içenler, içmeyenlere göre çok dezavantajlı durumda. Sigara içme alışkanlığından dolayı bulaşlar çok artıyor. Maskeyle sigara içmek mümkün değil. Enfeksiyondan haberi olmayan taşıyıcı bir kişi, sigara içerken hastalığın yayılmasına da neden oluyor. Sigara içenlerin solunum eforları düşüktür. Koronavirüsü atlatsalar bile iyileşmeleri diğerlerine göre zaman alacaktır' diye konuştu.

SİGARAYI BIRAKINCA NE OLUR?

Sigara içmeye başladığınız anda damar hasarının başladığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Bayraktaroğlu, bırakınca gün gün ne olduğuna yönelik şunları söyledi:

'Sigarayı bırakınca 1 saat içinde kan basıncı ve nabız normale döner. Aynı gün içinde kandaki karbonmonoksit düzeyi normale döner. 2-3 gün sonra tat ve koku alma duyularımız normalleşir. Damar yolu hasarları azalır, kalp krizi riski 1-2 yıl içinde yüzden 50'den fazla düşer. Kanserde korunmak için uzun süre sigara içmemiş olmak gerekiyor. 5 yıl içinde kanser riski yüzde 50 azalır. Birkaç ay içerisinde akciğer kendisini hızla yeniler. Solunum fonksiyonları kişinin hissedeceği şekilde düzelir. Uyku düzeni yerine gelir. Sigarada içinde saymakla bitmeyecek kadar kanserojen madde bulunuyor. En az 35'i arsenikten cıvaya kadar kesin kanserle ilişkilidir. Sigarayla vücudun atmasının zor olduğu partikülleri alıyoruz. Akciğerde zararlı partiküller birikiyor.'

SESSİZ PANDEMİ SİGARA: YILDA 8 MİLYON İNSAN ÖLÜYOR
SESSİZ PANDEMİ SİGARA: YILDA 8 MİLYON İNSAN ÖLÜYOR
SESSİZ PANDEMİ SİGARA: YILDA 8 MİLYON İNSAN ÖLÜYOR
SESSİZ PANDEMİ SİGARA: YILDA 8 MİLYON İNSAN ÖLÜYOR
SESSİZ PANDEMİ SİGARA: YILDA 8 MİLYON İNSAN ÖLÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü, Pandemi, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SESSİZ PANDEMİ SİGARA: YILDA 8 MİLYON İNSAN ÖLÜYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı

Son Dakika Haberleri
12:13 Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı
12:08 Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı
12:00 Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi
11:49 Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti
11:49 Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor
11:38 Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir
11:24 Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar
11:16 Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var!
11:07 MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ, trafik kazasında yaralandı
11:05 Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi         
12:00
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Sarp Sınır Kapısı'nda, piyasa değeri tam 3 milyon 350 bin lira olan 230 tüp kobra ve arı zehri ele geçti Sarp Sınır Kapısı'nda, piyasa değeri tam 3 milyon 350 bin lira olan 230 tüp kobra ve arı zehri ele geçti         
11:31
Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar         
11:25
Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor         
11:05
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi         
10:51
Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği ileri sürülen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği ileri sürülen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış         
10:44
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı         
10:41
Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş         
09:26
Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan "Taksim Camii" paylaşımı         
09:12
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
16:17
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 12:24:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SESSİZ PANDEMİ SİGARA: YILDA 8 MİLYON İNSAN ÖLÜYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement