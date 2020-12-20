Sessiz sokaklarda uyku keyfi - Son Dakika

Sessiz sokaklarda uyku keyfi
20.12.2020 12:17
Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda güneşli havanın tadını sokak hayvanları çıkardı.
Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda güneşli havanın tadını sokak hayvanları çıkardı.
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Eskişehirli vatandaşlar uydu. Kısıtlamanın yaşandığı hafta sonunda hava sıcaklıklarının yüksek olması ise sokak hayvanlarına yaradı. Doktorlar Caddesi, Adalar ve Çarşı gibi pandemi öncesinde Eskişehir halkının en sık uğradığı alanlar yasaklar sırasında hayvanlara kaldı. Sakin geçen bir günde güneşin altında yatıp etrafı seyreden ve uyuyan hayvanların güzel havanın tadını çıkardığı anlar fotoğraf karelerine yansıdı. - ESKİŞEHİR
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