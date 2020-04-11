Sessizliğe bürünen Adana'da valilik hizmetlerini sürdürüyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından sessizliğe bürünen Adana'da valilik hizmetlerini sürdürüyor.

Valilik himayesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için il genelinde zor durumda bulunanların ekmek ihtiyaçlarını karşılanmaya devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana Müdürlüğü ile belediyeler tarafından barınak ve sokaklardaki hayvanların sağlığı için gerekli her türlü önlem alınarak beslenme ihtiyaçları karşılanıyor.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Adana Valisi Mahmut Demirtaş, valilik koordinesinde oluşturulan ekipler vasıtasıyla bu süreçte de il genelindeki çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Sokağa çıkma yasağına Adanalı vatandaşların riayet etmesinden memnuniyet duyduğunu kaydeden Demirtaş, "Biz salgın sürecinin başından itibaren birçok çalışma gerçekleştirdik ve faaliyetlerimizi koordineli bir şekilde yürüttük. Sokaklarda ve barınaklarda bulunan hayvanlarımızın temel ihtiyaçları düzenli olarak karşılanıyor." ifadesini kullandı.