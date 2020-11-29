Sessizliğe bürünen İstanbul helikopterden görüntülendi - Son Dakika

İstanbul 'da sokağa çıkma kısıtlaması ikinci haftasında da devam ederken, sabah saatlerinde TEM otoyolu sessizliğe büründü.

Türkiye'nin en kalitesiz havası Düzce'de ölçüldü! Kirlilikten dolayı yürüyüş yapmak bile zararlı