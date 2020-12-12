Sessizliğe bürünen Tunceli kısıtlamaya uyuyor - Son Dakika

Sessizliğe bürünen Tunceli kısıtlamaya uyuyor
12.12.2020 09:36
Sessizliğe bürünen Tunceli kısıtlamaya uyuyor Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de süren sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyuyor.
Sessizliğe bürünen Tunceli kısıtlamaya uyuyor
TUNCELİ - Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de süren sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyuyor.
Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek ikinci olan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlamaya her ilde olduğu gibi Tunceli'de de uyuluyor. Kentte günün başlamasıyla birlikte sokağa hemen hemen hiç kimse çıkmadı. Yağışlı havanın da etkili olduğu kentte sadece sokak hayvanları dışarda kaldı.
Güvenlik güçlerinin kısıtlama ile ilgili düzenli olarak uygulamalar yapacağı aktarıldı.
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