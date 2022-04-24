Sessizliğe gömülen Sedat Peker, uzun süre sonra yeniden paylaşım yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Sessizliğe gömülen Sedat Peker, uzun süre sonra yeniden paylaşım yaptı

24.04.2022 19:56

Yayınladığı videolarla gündem olan ve organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, bir süredir ne video paylaşıyor ne de tweet atıyordu. Ancak bugün uzun süre sonra sessizliğini Twitter hesabından yaptığı retweetlerle bozdu.

Mayıs ayında yayınlamaya başladığı videolarla çok konuşulan ve organize suç örgütü kurmakla suçlanan Sedat Peker, yaşamını sürdürdüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talimatıyla 24 Kasım'dan bu yana herhangi bir tweet atmadı, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmadı.

UZUN SÜRE SONRA İLK PAYLAŞIM

Ancak Peker, 24 Kasım 2021'de yaptığı paylaşımın ardından ilk kez bugün Hazreti Ali'yle ilgili 3 tweetini alıntıladı. Peker'in yaptığı hamle gözlerden kaçmadı.

EŞİNİN PAYLAŞIMLARINDA GÖRÜLÜYORDU

Geçtiğimiz haftalarda da Özge Peker'in paylaşımında Sedat Peker'in kızlarıyla birlikte poz verdiği görüldü. Ancak boynundaki Zülfikar kılıcı kolyesi detayı gözlerden kaçmadı. Sedat Peker, yayınladığı bir videoda Zülfikar kılıcı kolyesini dekor olarak kullanmıştı.

YORUMLAR
500

Sedat Peker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sessizliğe gömülen Sedat Peker, uzun süre sonra yeniden paylaşım yaptı - Son Dakika


Son Dakika
19:58 Sürücüsü olmayan İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi! Kazada yaralananlar var
19:38 Ülkemizde 24 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 277 yeni vaka tespit edildi
19:26 CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki toplayan 1915 olayları paylaşımı: Yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz
19:13 CHP'li milletvekili, Valinin talimatıyla Köy Enstitüsü'ne alınmadı: Kendimi terörist gibi hissediyorum
19:01 Trabzonspor'un şampiyonluk karşılaşmasının bilet fiyatı taraftarı sinirlendirdi!
18:58 Hafif ticari aracın çarptığı ölen çocuğun yakınlarının "Ne olur son bir kez göreyim" sözleri yürek parçaladı!
18:26 Fenerbahçe rahat nefes alamıyor! Konyaspor, Malatya karşılaşmasında farkı korudu!
18:01 Deniz Türüç karşılaşmaya damga vurdu! Başakşehir'den, Hatayspor'a fark yağmuru
17:57 Ali Babacan'ın "Ermeni olayları" paylaşımına Ümit Özdağ'dan sert tepki: Evinize dönün
17:29 Sakaryaspor'un, 1. Lig özlemi sona erdi! Tuncay Şanlı yönetiminde önemli başarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 20:26:22. #1.12#
SON DAKİKA: Sessizliğe gömülen Sedat Peker, uzun süre sonra yeniden paylaşım yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement