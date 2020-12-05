Bebek Sahili'nde sessizlik hakim - Son Dakika

Bebek Sahili'nde sessizlik hakim

05.12.2020 11:19

Bebek Sahili'nde sessizlik hakim Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bebek Sahili'nde sessizlik hakim oldu.

Bebek Sahili'nde sessizlik hakim

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bebek Sahili'nde sessizlik hakim oldu. Sessizliğin hakim olduğu sahil havadan görüntülendi.

Korona virüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında dün akşam 21.00'de başlayıp Pazartesi 05.00'a kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bebek Sahili boş kaldı. Sahile adeta sessizlik hakim oldu. Yerli ve yabancı birçok turistin yürüyüş yaptığı Bebek Sahili'n boş hali havadan görüntülendi.

Bebek Sahili'nde sessizlik hakim
Bebek Sahili'nde sessizlik hakim
Bebek Sahili'nde sessizlik hakim
Bebek Sahili'nde sessizlik hakim
Bebek Sahili'nde sessizlik hakim
Bebek Sahili'nde sessizlik hakim
Bebek Sahili'nde sessizlik hakim

Koronavirüs, Bebek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bebek Sahili'nde sessizlik hakim - Son Dakika


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