Son Dakika › Güncel › Sessizliğinin hakim olduğu Başkent'in cadde ve sokakları havadan görüntülendi - Son Dakika
Sessizliğinin hakim olduğu Başkent'in cadde ve sokakları havadan görüntülendi
1 saat önce
Başkent'te, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Başkent'te, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Ankara'nın boş kalan meydan, cadde ve sokakları gece saatlerinde havadan görüntüledi.
Kentin en işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Anadolu Meydanı, Ulus Meydanı, Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile ana arterler ve sokaklar sessizliğe büründü.
Boşalan meydan, ana cadde ve sokaklarda sadece uygulama yapan polis ekiplerinin olduğu drone kamerası tarafından görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 04:40 Kaynak: AA
Son Dakika Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu