Sessizliğinin hakim olduğu cadde ve sokaklar havadan görüntülendi - Son Dakika

Konak Meydanında bulunan saat kulesinin drone ile çekilen görüntüleri

Mustafa Kemal sahil Bulvarının drone görüntüleri İzmir'de İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, İzmir'in boş kalan meydan, cadde ve sokakları gece saatlerinde havadan görüntüledi.