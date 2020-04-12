Sessizliğinin hakim olduğu cadde ve sokaklar havadan görüntülendi - Son Dakika

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Sessizliğinin hakim olduğu cadde ve sokaklar havadan görüntülendi
6 saat önce
Konak Meydanında bulunan saat kulesinin drone ile çekilen görüntüleri Mustafa Kemal sahil Bulvarının drone görüntüleri İzmir'de İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
Konak Meydanında bulunan saat kulesinin drone ile çekilen görüntüleri
Mustafa Kemal sahil Bulvarının drone görüntüleri İzmir'de İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, İzmir'in boş kalan meydan, cadde ve sokakları gece saatlerinde havadan görüntüledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:03 Kaynak: AA
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