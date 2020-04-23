Sessizliğinin hakim olduğu Konya'da cadde ve sokaklar görüntülendi - Son Dakika

Sessizliğinin hakim olduğu Konya'da cadde ve sokaklar görüntülendi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 30 büyükşehirle Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Konya'nın ana arterleri ve sokakları boş kaldı. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, kentin cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Şehrin en işlek noktalarından Mevlana Meydanı, Zafer Meydanı ve ana caddeler ile sokakların boş kaldığı gözlendi. Emniyet güçleri ana arterlerde kontrol sağlarken, bekçiler de cadde ve sokaklarda görev aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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