Son Dakika Haberleri: Sessizlik Challenge W/ Oğuzhan Uğur

Sessizlik Challenge W/ Oğuzhan Uğur

8 dakika önce

Ben Enes Batur, Sessizlik Challenge yaptık DB ölçer ile ses çıkarmadan kola açtık, çay içtik, havuç yedik, en çok ses çıkaran kadın ürünleri ni denedi ceza aldı ses çıkaran kaybeder sessiz challenge, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

Ben Enes Batur, Sessizlik Challenge yaptık DB ölçer ile ses çıkarmadan kola açtık, çay içtik, havuç yedik, en çok ses çıkaran kadın ürünleri ni denedi ceza aldı ses çıkaran kaybeder sessiz challenge, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:09 Kaynak: Youtube

Enes Batur, Genel
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