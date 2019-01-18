Sessizlik Challenge W/ Oğuzhan Uğur
8 dakika önce
Ben Enes Batur, Sessizlik Challenge yaptık DB ölçer ile ses çıkarmadan kola açtık, çay içtik, havuç yedik, en çok ses çıkaran kadın ürünleri ni denedi ceza aldı ses çıkaran kaybeder sessiz challenge, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
Ben Enes Batur
, Sessizlik Challenge yaptık DB ölçer ile ses çıkarmadan kola açtık, çay içtik, havuç yedik, en çok ses çıkaran kadın ürünleri ni denedi ceza aldı ses çıkaran kaybeder sessiz challenge, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:09 Kaynak: Youtube
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