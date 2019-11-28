Son Dakika Haberleri: "Sessizlik" konseri Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek
Son Dakika Güncel 'Sessizlik' konseri Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek - Son Dakika

"Sessizlik" konseri Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek

6 saat önce

Coşkun Karademir, Tord Gustavsen, Derya Türkan ve Ömer Aslan, "Sessizlik" adlı konserde sanatseverlerle buluşacak.

Coşkun Karademir, Tord Gustavsen, Derya Türkan ve Ömer Aslan, "Sessizlik" adlı konserde sanatseverlerle buluşacak.

Anadolu türküleriyle ilahileri sıra dışı bir şekilde yorumlayarak dikkati çeken Karademir, dünyanın farklı ülkelerinde verdiği konserlerle gezgin müzisyen olarak anılan Gustavsen, hayatını kemençeye adayan Derya Türkan ve perküsyon virtüözü Aslan'dan oluşan topluluk, yarın akşam Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Üsküdar Belediyesince "Dünya Müziği" konseptiyle gerçekleştirilen etkinlik, saat 20.00'de başlayacak.

Ömer Aslan, Bağlarbaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis'te "Tank Palet Fabrikası" tartışması! "General eskisi" ifadeleri gerginlik çıkardı
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kuvvetli fırtına uyarısı Trump'tan Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyaret: Askerlere hindi ikram etti Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı aracının yanında ölü bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 23:43:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Sessizlik" konseri Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]