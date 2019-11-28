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"Sessizlik" konseri Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek
6 saat önce
Coşkun Karademir, Tord Gustavsen, Derya Türkan ve Ömer Aslan, "Sessizlik" adlı konserde sanatseverlerle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:12 Kaynak: AA
Coşkun Karademir, Tord Gustavsen, Derya Türkan ve Ömer Aslan, "Sessizlik" adlı konserde sanatseverlerle buluşacak.
Anadolu türküleriyle ilahileri sıra dışı bir şekilde yorumlayarak dikkati çeken Karademir, dünyanın farklı ülkelerinde verdiği konserlerle gezgin müzisyen olarak anılan Gustavsen, hayatını kemençeye adayan Derya Türkan ve perküsyon virtüözü Aslan'dan oluşan topluluk, yarın akşam Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahne alacak.
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