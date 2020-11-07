"Sesteki değişim baş boyun kanseri habercisi" - Son Dakika

"Sesteki değişim baş boyun kanseri habercisi"

07.11.2020 10:07

Ses kısıklığı, yutkunma sorunları, boğazda şişlik, burunda tıkanıklık, kulak ağrısı gibi sorunların baş boyun kanserlerinin habercisi olabileceği söyleyen Prof. Dr.

Ses kısıklığı, yutkunma sorunları, boğazda şişlik, burunda tıkanıklık, kulak ağrısı gibi sorunların baş boyun kanserlerinin habercisi olabileceği söyleyen Prof. Dr. Tolga Kandoğan, "Sesteki değişimi sigaraya, yutkunma problemini soğuk algınlığına bağlayıp muayeneye gitmek için pandeminin bitmesini beklemeyin. Baş boyun kanserlerinin erken teşhiste tedavisi yüksektir. Yeter ki tehlikenin farkında olun" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Tolga Kandoğan, ses kısıklığı, yutkunma sorunları, boğazda şişlik, burunda tıkanıklık, kulak ağrısı gibi sorunların baş boyun kanserlerinin habercisi olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Koronavirüs ve soğuk algınlığının da genel şikayetlerinden olan bu belirtilerin mutlaka araştırılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Tolga Kandoğan, "Baş boyun kanserleri yüz cildini, burun ve ağız içini, dudaklar, dil, yutak, geniz, tükürük bezleri, tiroit beziyle gırtlak bölümünü kapsar. Erken teşhisle tedavi oranı yüksektir. Tüm vücut kanserlerinin yüzde 9'unu oluşturmasına rağmen yaşam kaybı yüzde 4 olarak kaydedilmiştir. Buradaki esas sorun baş boyun kanserleriyle ilgili toplum farkındalığının yeterli düzeyde olmayışıdır. Hastalar baş boyun kanserlerini bilmediği için belirtileri başka sebeplere bağlıyor, süre uzayınca teşhis ve tedavide geç kalıyorlar. Mevcut tabloyapandemi sürecinde hastaların hastanelere gitmekten sakınması da eklenince risk katlanarak büyüyor" diye konuştu.

"BOĞAZIM ŞİŞTİ GEÇER DİYE BEKLEMEYİN"

Baş boyun kanserlerin erken belirtilerine dikkat çeken Prof. Dr. Tolga Kandoğan, "Baş ve boyun bölgesinde ele gelen şişlik, dudakta, dilde, ağız iç bölgesinde iyileşmeyen yaralar, geçmeyen kabuklanmalar, ses kısıklığı, yutma güçlüğü, kulak ağrısı, öksürük, işitme kaybı ve yüz felci gibi şikayetler mutlaka ayrıntılı olarak incelenmeli. Bu belirtiler baş boyun kanserlerinin yanı sıra farklı hastalıkların da habercisi olabilir. Şikayetlerden birini ya da birkaçından yakınıyorsanız vakit kaybetmeden KBB ve baş boyun cerrahisi uzmanına muayene olun" uyarısında bulundu.

"SES KISIKLIĞINI SİGARAYA BAĞLAMAYIN"

Özellikle boyun bölgesindeki şişlik, yutma sorunları, ses kısıklığı, sesteki değişimi gribal enfeksiyonlara ya da sigaraya bağlamak büyük hatadır. Bu şikayetler iki haftadan fazla sürüyorsa en kısa sürede uzmana görünün" diyen Kandoğan Türkiye'de en sık görülen baş boyun kanserlerini ise gırtlak, tiroid, dudak ve dil kanseri olarak açıkladı.

"ARTIK GENÇLERDE DE GÖRÜLÜYOR"

Günümüzde hastalığın hem risk profilinin değiştiğini hem degörülme sıklığının artığını vurgulayan Prof. Dr. Kandoğan, sebepleri ise şöyle sıraladı:

"Baş boyun kanserleri geçmişte genellikle sigara ve alkol tüketen 50 yaş üzeri erkeklerde görülürdü. Ancak sigara alkol tüketiminin genç nüfusta yaygınlaşması, kadınlarda bu maddelerin tüketiminin geçen yıllara göre fazla olması hem risk profilini değiştirdi hem de hastalığın görülme sıklığının artırdı."

"HPV ENFEKSİYONU BAŞ AKTÖRLERDEN"

Sigara, alkol kullanımıyla yetersiz ağız bakımı hijyeninin yanı sıra vücutta siğil ve uçuğa yol açan Herpes Simpleks Virüsü'nünde (HPV) baş boyun kanserlerinin aktörü olduğunu vurgulayan Kandoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Toplum, HPV'nin rahim ağzı kanseriyle ilişkisini biliyor. HPV aşıları kadınlarda rahim ağzı kanserinin önlenmesi amacıyla yapılıyor ve lanse ediliyor. Oysa HPV virüsü baş boyun kanserlerinin en önemli nedenleri arasındadır. HPV'ye bağlı gelişen baş boyun kanserleri rahim ağzı kanserlerinden iki kat fazladır. HPV aşısının baş boyun kanserlerinin önlenmesinde de etkili olduğu unutulmamalıdır."


Sesteki değişim baş boyun kanseri habercisi

Kulak burun boğaz bölümü, Üniversite, Sigara, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Sesteki değişim baş boyun kanseri habercisi' - Son Dakika


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