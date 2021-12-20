Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı - Son Dakika

Türkiye'nin gözleri önünde büyük bir skandala imza atarak, canlı yayın sırasında kendisine yardımcı olmaya çalışan kameramana tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya, ülke gündemine oturdu. Yaşanan olayın ardından Twitter hesabından bir özür açıklaması da yapan Sarıkaya, kendisine yönelik tepkileri hafifletmeyi başaramazken, sosyal medya üzerinden yorum yapan çok sayıda kişi Habertürk yönetimine gazeteci Sarıkaya ile ilgili bir karar vermesi çağrısında bulundu.

KANAL YÖNETİMİ BUGÜN BİR KARAR VERECEK İDDİASI

Tepkilerin odağındaki Muharrem Sarıkaya ile ilgili bu sabah ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarıkaya, Habertürk ekranlarında hafta içi her gün konuk olduğu sabah programına katılmadı. Tecrübeli gazetecinin durumuna bugün kanal yönetiminin karar vereceği iddia ediliyor.