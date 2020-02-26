SETA'da İdlib krizi ele alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel SETA'da İdlib krizi ele alındı - Son Dakika

SETA'da İdlib krizi ele alındı

6 saat önce

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) Ankara Ofisi'nde "İdlib Krizi ve Suriye Savaşı'nın Değişen Yönü" konulu panel düzenlendi.

SETA'da İdlib krizi ele alındı, System.String[]

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) Ankara Ofisi'nde "İdlib Krizi ve Suriye Savaşı'nın Değişen Yönü" konulu panel düzenlendi.

SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş'ın moderatörlüğünü üstlendiği panele, SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, İstanbul merkezli Omran Stratejik Araştırmalar Merkezi Askeri ve Güvenlik İlişkileri Uzmanı Navvar Şaban Oliver ve Türk Kızılay Göç Hizmetleri Direktör Vekili Bayram Selvi konuşmacı olarak katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Acun, Rusya ve İran'ın İdlib'de Suriye rejiminin saldırılarına destek vererek Soçi mutabakatındaki siyasi çözüm arayışını askeri çözüme dönüştürdüğünü söyledi.

Acun, bölgeyi daha rahat kontrol altına alabilme adına sivillerin de hedef alındığını ve bölgenin insansızlaştırılmaya çalışıldığını belirterek, "Türkiye bu yaklaşım tarzında askeri olarak olaya müdahil olması gerektiğini gördü. Aksi halde İdlib'in tamamının ele geçirileceğini ve muhaliflerin topraksızlaştırılacağını ve bu bağlamda hem Türkiye'nin ulusal güvenliğinin tehdit altına gireceğini hem de yeni bir mülteci dalgasının geleceğini gördü." ifadelerini kullandı.

"Türkiye İdlib konusunda kararlı"

ABD'nin, Suriye rejiminin, ülkeyi tamamen kontrol altına almasını ve bu politika doğrultusunda İdlib'de rejimin olası zaferini istemediğine dikkati çeken Acun, Suriye'de oluşan yeni siyasi dengede Türkiye ve ABD'nin çıkarlarının örtüştüğüne vurgu yaptı.

Türkiye'nin İdlib'e olası askeri operasyonu hakkında ABD'nin destek açıklamalarının söylemde kaldığına işaret eden Acun, "ABD'nin anlamlı bir desteği olsun ya da olmasın Türkiye İdlib konusunda çok kararlı. Kendi imkan ve kabiliyetleriyle rejimi çok rahat bir şekilde caydırabileceğini ve bölgeden geri püskürtebileceğini görüyoruz." diye konuştu.

Navvar Şaban Oliver da rejimin Rusya'nın desteğiyle M4 ve M5 kara yolunu kontrol altına alarak, müzakere masasına güçlü oturmak istediğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Türkiye öyle bir adım atmalı ki hem rejim tarafından hem Rusya tarafından kabul edilebilir olmalı ama burada geniş kapsamlı bir operasyon olamaz. Olursa rejime de davet çıkmış olacaktır. Hepimizin umudu, Türk askerinin konuşlandırılmasıyla rejimin saldırılarının önlenmesi, radikal kuvvetlerin engellenmesi ve İdlib'in daha güvenli hale getirilmesidir."

Türk Kızılay Göç Hizmetleri Direktör Vekili Bayram Selvi de Kızılay olarak Suriye iç savaşının başladığı ilk andan itibaren sınır bölgelerinde insani yardım faaliyetlerine başladıklarını dile getirerek, olası İdlib operasyonu dahilinde en kötü senaryolara karşı hazırlıklarını tamamladıklarını ve devletin diğer kurumlarıyla koordinasyon içinde çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Genelkurmay Başkanı: Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma niyetimiz yok
Son dakika: Esed rejiminin İdlib'deki saldırısında 2 askerimiz şehit oldu Şirin Payzın'ın koronavirüs eleştirisine Bakan Koca'dan jet yanıt: Sizi iyi görünce zahmet vermedik Lise öğrencisi kendisini ranzaya asarak intihar etti

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 00:25:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SETA'da İdlib krizi ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]