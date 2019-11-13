Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA), "Rus Dış Politikasında Değişim ve Süreklilik" konulu panel düzenlendi.

SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş'ın moderatörlüğünde yapılan panele, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Vişne Korkmaz ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Tanrısever katıldı.

Rusya'nın Ukrayna krizi dahil olmak üzere jeopolitik girişimlerinin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki askeri ve siyasi varlığını artırmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, Rusya'nın iddialı dış politikasının bölgesel ve küresel aktörlerin güvenlik kaygılarını nasıl etkileyeceği konusunu masaya yatırdı.

Panelde konuşan Güney, Rusya'nın mevcut dış politikasındaki iddialı çıkışını, bazı kesimlerin "yayılmacı" olarak nitelendirdiğini belirterek, bu ülkenin Gürcistan'a müdahalesi ve son olarak Kırım'ı yasa dışı ilhaki gibi gelişmelere dikkati çekti.

Moskova yönetiminin 2012'den itibaren Akdeniz'e yönelik ilgisinin arttığını kaydeden Güney, Rusya'nın 2015'te " Beşşar Esed'in açtığı arka kapıdan Suriye'ye girdiğini" dile getirdi.

Güney, Rusya'nın Akdeniz'deki etkinliğinin artmasına paralel olarak Batı'nın ve NATO'nun söz konusu bölgeye ilgisinin arttığına işaret ederek, Rusya'nın donanma doktrinlerindeki sıcak denizleri aşarak okyanuslara ulaşma hedefine vurgu yaptı.

Rusya'nın Karadeniz'den Akdeniz'e doğru etki alanını genişletmesiyle eş zamanlı ortaya çıkacak yeni sınamalara ne kadar hazırlıklı olduğunun soru işareti olduğunu aktaran Güney, Rusya'nın bazı kesimlerce "Mahanist" olarak değerlendirilen stratejisinin ciddi bir iktisadi altyapı gerektirdiğinin altını çizdi.