Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından "Türkiye'deki Suriyeli Çocukların Yarınları" konulu panel düzenlendi.

SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Direktörü Prof. Dr. Atilla Arkan'ın moderatörlüğünde yapılan panele, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan ve SETA Araştırmacısı Müberra Nur Emin'in yanı sıra çok sayıda uzman ve davetli katıldı.

Türkiye'de yaşayan Suriyeli çocukların nitelikli eğitim sürecinden geçmelerinin, hem Türkiye hem de Suriye'nin geleceğini önemli ölçüde etkileyeceği değerlendirmesinde bulunan uzmanlar, bu çocukların Türkiye'nin kültürel ve sosyal yaşamına adaptasyon süreçlerinin önemli olduğunu dile getirdi.

Panelde "Suriyeli Çocukların Eğitime Ulaşımı" başlıklı sunum yapan Denemeç, Suriyeli çocukların eğitimi için 2014'te geçici eğitim merkezleri kurulduğunu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında bu öğrencilerin tamamen Türk eğitim sistemine göre eğitim almaya başlayacağını kaydetti.

Denemeç, Suriyeli çocukların Türk okullarına kayıt işlemlerinin 2015'ten itibaren başladığını hatırlatarak, 2016'da da Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi'nin (PIKTES) hayata geçirildiğini anımsattı.

Türkiye'nin, Suriyeli çocukların yüksek öğretime erişiminde birçok ülkeden daha ileri seviyede olduğunu vurgulayan Denemeç, bu sayının halihazırda 27 bin 34'e ulaştığını belirterek, "Türkiye, bu tür konularda çok hızlı refleks gösterip, çözüm üretebilme kabiliyetine sahip ülke konumunda." dedi.