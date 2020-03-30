Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), "Koronavirüs Salgını Sonrası Uluslararası Düzenin Geleceği" konulu panel düzenledi.

SETA'nın video konferans yoluyla internet üzerinden düzenlediği panele, Pekin Uluslararası Çalışmalar Üniversitesinden Prof. Dr. Tao Şie, Atina'daki Panteion Üniversitesinden Prof. Dr. Konstantinos Filis, Corr Analytics Şefi Dr. Anders Corr ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış noktası olan Çin'in bu süreçte birçok bilgiyi uluslararası kamuoyuyla paylaşmadığı eleştirisinde bulunan Filis ve Corr, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" olarak ilan edilen salgın sonrası dünyanın başta ekonomi olmak üzere birçok alanda karşı karşıya olduğu sorunlar nedeniyle Pekin yönetimini suçladı.

Bu eleştirilere tepki gösteren Çinli akademisyen Şie ise salgın üzerinden uluslararası kamuoyunun bazı üyelerinin konuyu siyasileştirdiğini savunarak, küresel düzeyde büyük bir kriz haline gelen salgına karşı uluslararası iş birliğinin önemine değindi.

Dr. Aslan ise Kovid-19 sonrası dünyanın yüz yüze olduğu belirsizliklerin altını çizerek, bu durumun uluslararası çapta siyaset, ekonomi ve sosyal alanlarda yol açacağı ciddi sonuçlara dikkati çekti.