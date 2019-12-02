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SETA'dan "Müslüman Ülkelerde ve Türkiye'de İslamofobi" paneli

6 saat önce

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) "Müslüman Ülkelerde ve Türkiye'de İslamofobi" konulu panel düzenledi.

SETA'dan

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) "Müslüman Ülkelerde ve Türkiye'de İslamofobi" konulu panel düzenledi.

SETA'dan yapılan açıklamaya göre, 6 Aralık Cuma günü SETA'nın İstanbul ofisinde gerçekleştirilecek panelde, İslamofobi ve İslamofobik saldırılar masaya yatırılacak, İslamofobik olaylar tartışılarak, İslamofobinin siyasi, toplumsal ve medya alanlarındaki yansımaları ele alınacak.

Daily Sabah Yayın Koordinatörü Meryem İlayda Atlas'ın moderatörlüğünü yapacağı panelde, AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, SETA Araştırmacısı Zeliha Eliaçık, 28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Turgay Yerlikaya konuşmacı olarak yer alacak.

Panelde Türkçe-İngilizce simultane tercüme yapılacak.

Siyaset, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:06 Kaynak: AA
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