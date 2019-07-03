Son Dakika Haberleri: SETA'dan 'Türkiye-Çin Ekonomik İlişkileri Raporu'
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SETA'dan 'Türkiye-Çin Ekonomik İlişkileri Raporu'

1 saat önce

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslar için Çin'de bulunduğu dönemde "Türkiye-Çin Ekonomik İlişkileri Raporu"nu yayımladı.

SETA'dan 'Türkiye-Çin Ekonomik İlişkileri Raporu', System.String[]
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslar için Çin'de bulunduğu dönemde "Türkiye-Çin Ekonomik İlişkileri Raporu"nu yayımladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:47 
Siyaset, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi
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