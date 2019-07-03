SETA'dan 'Türkiye-Çin Ekonomik İlişkileri Raporu'
1 saat önce
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslar için Çin'de bulunduğu dönemde "Türkiye-Çin Ekonomik İlişkileri Raporu"nu yayımladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:47
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