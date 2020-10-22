SETA'dan "Üçüncü Yargı Paketi" raporu Açıklaması - Son Dakika

SETA'dan "Üçüncü Yargı Paketi" raporu Açıklaması

22.10.2020 15:57
SETA'dan

Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), kamuoyunda "üçüncü yargı paketi" olarak bilinen 28 Temmuz 2020 tarihli 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında getirilen değişikliklerin ele alındığı, "Güven Veren ve...

Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), kamuoyunda "üçüncü yargı paketi" olarak bilinen 28 Temmuz 2020 tarihli 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında getirilen değişikliklerin ele alındığı, "Güven Veren ve Erişilebilir Adalet Vizyonunda Üçüncü Yargı Paketi" başlıklı raporu yayımladı.

SETA'dan yapılan açıklamaya göre, Nesibe Kurt Konca tarafından kaleme alınan raporda, üçüncü yargı paketinin kapsamı ve yürürlüğü, ilk derece yargılamasında etkinliği artıran düzenlemeler, kanun yollarında adalete erişimi kolaylaştıran düzenlemeler, geçici hukuki korumalara ilişkin düzenlemeler, mahkeme teşkilatında verimlilik amaçlı düzenlemeler, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ile tahkime ilişkin düzenlemeler ele alındı.

Raporda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'da kamuoyuna açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde Türkiye'nin 2023 hedefinde yargı vizyonunun, "güven veren ve erişilebilir adalet" olarak belirlendiğine işaret edildi. Yargı alanında ulusal ve uluslararası gelişmeler ve iyi uygulamalar ışığında hazırlandığı belirtilen belgenin, somut amaç, hedef ve faaliyetlerden oluştuğu kaydedilen raporda, anılan amaç ve hedefler çerçevesinde yargı reformunun hayata geçirilmesi için bazı kanuni düzenlemelerin yapılmasına ve uygulamanın geliştirilmesine ihtiyaç olduğu aktarıldı.

Hukuk sisteminin farklı alanlarına ilişkin kanun değişikliklerinin kamuoyunda "yargı paketi" adı verilen kanunlarla yapıldığı belirtilen raporda, "Ekim 2019'da kanunlaşan birinci yargı paketi, esasen ceza yargılamasına ilişkin düzenlemeler içermektedir. Nisan 2020'de kabul edilen ikinci yargı paketi ceza infaz sistemine ilişkindir. Üçüncü yargı paketi ise aile, iş, tüketici ve ticaret hukuku gibi özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümünü konu alan hukuk yargılamasının sadeleştirilerek etkinliğinin artırılması hedefi çerçevesinde hazırlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Raporda, üçüncü yargı paketi ile yapılan değişikliklerin sadelik ve etkinlik sağlayarak yargılamaların hızlandırılıp makul sürede yargılanma hakkının sağlanmasına yönelik olduğu vurgulandı.

Adalete erişimin kolaylaştırılması, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması amaçlarına ulaşılmasında üçüncü yargı paketi ile benimsenen değişikliklerin önemli olduğu ifade edilen raporda şunlar kaydedildi:

"Yargı paketinde temel hedef yargılama sürelerinin kısaltılması değildir. Yargılamaların daha verimli bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması, hak arama özgürlüğünün ve adalete erişim hakkının korunması daha ön plandadır. Dolayısıyla paketin pür bir usul ekonomisi paketi olarak değil, etkin ve erişilebilir adalet gayesinin ürünü olarak değerlendirilmesi gerekir. Yargılamayla ilgili sorunların temelinde mevzuat eksikliklerinden ziyade hukuk kurallarının yanlış uygulanması bulunmaktadır. Dolayısıyla yargı paketi ile yapılan değişikliklerin etkili sonuç doğurması, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan amaçlara bütüncül yaklaşılmasıyla mümkündür."

Raporun tam metnine SETA'nın internet sitesi www.setav.org adresinden ulaşılabilir.

Resmi Gazete, Ekonomi, Siyaset, Hukuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SETA'dan 'Üçüncü Yargı Paketi' raporu Açıklaması - Son Dakika


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