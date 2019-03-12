Seta'dan "Yerli Otomobil" Raporu

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) hazırladığı "Küresel Otomotiv Sektörünün Değişimi ve Yerli Otomobil Projesinin Geleceği" başlıklı raporda, küresel otomotiv sektörünün içinden geçtiği yapısal değişim ve bu sürecin ortaya çıkardığı fırsat penceresi ışığında yerli...

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) hazırladığı "Küresel Otomotiv Sektörünün Değişimi ve Yerli Otomobil Projesinin Geleceği" başlıklı raporda, küresel otomotiv sektörünün içinden geçtiği yapısal değişim ve bu sürecin ortaya çıkardığı fırsat penceresi ışığında yerli otomobil projesinin potansiyeli ele alındı.



SETA'dan yapılan açıklamada, raporu Nurullah Gür ve Yunus Furuncu'nun kaleme aldığı bilgisi verildi.



Raporda, otomotiv sektörünün mevcut durumu ve önemi, gelecekteki değişimi, elektrikli ve otonom arabaların yükselişi ile yerli otomobil için sanayi politikaları ve pazar stratejisi gibi konuların detaylı bir şekilde değerlendirildiğini belirtildi.



Otomotiv sektöründe küresel ölçekte yaşanan dönüşümü analiz etmeyi ve bu dönüşüm sürecinde Türkiye'nin yerli otomobil projesiyle sektördeki konumunu güçlendirmeye yönelik izlenebilecek strateji ve politikaların da tartışıldığı raporda, otomotiv sektörünün ekonomik aktivite ve büyüme açısından kritik öneminin masaya yatırıldığı ifade edildi.



Küresel otomotiv sektörünün yaşadığı yapısal değişimin ele alındığı rapora ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:



"Elektrikli, otonom ve bağlantılı araçların potansiyelleri ve yaygınlaşmasının önündeki mevcut zorluklar analiz edilmektedir. Fosil yakıt kullanımının artan çevresel maliyetlerinden dolayı elektrikli motorların artık zorunluluk haline gelmeye başladığının altı çizilen raporda, elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik devlet destek ve teşviklerine ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapılmaktadır. Yüksek batarya fiyatları ve özellikle tek şarjla gidilecek mesafenin kısa olması gibi nedenlerden ötürü elektrikli araçların kısa süre içerisinde yaygınlaşmasının zor olduğunun vurgulandığı rapora göre, batarya teknolojisindeki ilerlemeye bağlı olarak maliyetlerin düşüşe geçmesi ve şarj altyapısının iyileşmesi ile birlikte kullanımın orta ve uzun vadede artacağı öngörülmektedir. Otonom ve bağlantılı araçların gerek otomotiv şirketleri gerekse kullanıcılar açısından yaşatacağı yeni deneyimler de raporda yer almaktadır. Daha çok gelişmiş ülkelerin başını çektiği yüze yakın şirketin üretim yaptığı sektörde yoğun bir rekabet yaşandığı ve bir taraftan otomotiv sektörünün böylesi bir yapısal değişimin içinden geçtiği dönemde küresel piyasadaki bazı oyuncuların gerileyerek pazar paylarını kaybedeceği diğer taraftan da yeni oyuncuların piyasaya girerek bazı kalıpları kıracağı raporda belirtilmektedir."



Raporun son kısmında yerli otomobil projesinin Türkiye ekonomisi açısından önemine değinildiği aktarılarak, Türkiye'nin yerli araba üretmeye yönelik başlattığı girişimin başarıya ulaşabilmesi için Ar-Ge teşvikleri, kamu alımları ve hedef ihracat pazarlarına yönelik diplomatik girişimler başta olmak üzere, üretim planlamasından pazarlamaya kadar bütün aşamalarda kamunun ne gibi strateji ve politikalar izleyebileceğine dair detaylı bir yol haritası sunulduğu ifade edildi.



Raporda ayrıca sadece kamunun değil özel sektörden sivil topluma ve tüketicilere kadar toplumun her kesiminin projeye inanması ve sabırla desteklemesi gerektiğinin altı çizildi.

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